Налогово-таможенный департамент обнаружил запрещенные наркотики, психотропные вещества и стероиды

В рамках операции МТА провело 43 проверки, в ходе которых были обнаружены различные наркотики, психотропные вещества и стероиды, сообщил в понедельник представитель МТА. Департамент лекарственных средств обнаружил 83 подозрительных веб-страницы, данные о которых были переданы организаторам операции. По сумме результатов всех стран-участниц в ходе совместной операции было выявлено более 7800 нарушений, в общей сложности по более чем трем миллионам лекарственных средств.

MTA и Департамент лекарственных средств участвовали в совместной операции Интерпола, целью которой было обратить больше внимания на продажу нелегальных и поддельных лекарств через Интернет и предотвратить их попадание к потребителям. Помимо Эстонии, в операции приняли участие 94 страны.

В ходе летних мероприятий Налогово-таможенный департамент сосредоточил внимание на почтовых и курьерских отправлениях, прибывших из третьих стран, а также из государств-членов Европейского союза. В то же время Департамент лекарственных средств провел онлайн-поиск, целью которого было выявление предложений незаконных наркотиков. В ходе совместной операции среди авиакурьеров также был проведен инспекционный день, а Департамент лекарственных средств дал оценку товарам, обнаруженным в отправлениях.

Угроза здоровью человека из-за поддельных лекарств и незаконной фармацевтической торговли является глобальной проблемой, которая выходит за рамки национальных границ и может быть решена путем сотрудничества стран и учреждений путем повышения осведомленности граждан и предотвращения преступности.