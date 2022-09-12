На минувших выходных гонщик Мартин Румп соревновался на знаменитой гоночной трассе Нюрбургринг в германии. Спортсмен, который в этом году сконцентрировался на европейской серии Ле-Ман, сумел завоевать первую победу в сезоне, оставшись вместе с другими гонщиками команды непобежденным в своем классе в 12-часовой гонке.
Мартин Румп завоевал в Нюрбургринге первую победу в сезоне
Мартин Румп, который в начале этого года специально приобрел лицензию для Нюрбургринга, принял участие в 12-часовой гонке в составе Team Sorg Rennsport, управляя в этот раз автомобилем Porsche 718 Cayman GT4 CS.
Богатый на события уикэнд Румп и его товарищи по команде начали с квалификационной гонки в сложных условиях, где заняли пятое место. В 12-часовой гонке, растянутой на два дня (по шесть часов в субботу и воскресенье), команда опустилась на десятое место на начальных этапах, но к концу первого дня они сумели вернуться в конкуренцию за пьедестал, завершив день на четвертом месте. В воскресенье гонка продолжилась и именно Румп смог вывести команду на второе место. И хотя казалось, что длинная гонка завершится вторым местом, в заключительной стадии соревнований они сумели выйти на первое место и таким образом Румп и его товарищи по команде стали победителями 12-часового заезда Нюрбургринга в классе CUP3. Для эстонца, который в этом году соревновался в европейской серии Ле-Мана, а также участвовал в 24-часовой гонке Ле-Мана, это первая победа в сезоне.
«Это важная победа и первая в сезоне, - сказал Мартин Румп после соревнований. – В первый день трасса проходила по ухабистой и каменистой дороге, нам было непросто, но мы делали свою работу, что в конечном итоге окупилось. Надеюсь, этот результат принесет и новые возможности, а в этом сезоне еще и добавит нам чувства уверенности».
В конце сезона у Мартина очень плотный график, поскольку помимо двух этапов серии ELMS (Европейская серия Ле-Ман) на трассах в Спа и Портимао он также примет участие еще в трех гонках серии Нюрбургринга. Следующий старт Мартина Румпа будет в конце следующей недели на этапе ELMS в Спа-Франкоршам.
«Этой осенью почти каждую неделю или две есть заезды. Это позволяет держать руки согретыми. Думаю, что серия Нюрбургринга станет хорошим дополнением к моему гоночному графику, потому что на очень интересной и требовательной трассе есть чему поучиться. Надеемся, что в этом сезоне нам удастся добиться большого результата», — сказал Румп о дальнейших планах на сезон.