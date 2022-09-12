Мартин Румп завоевал в Нюрбургринге первую победу в сезоне

Богатый на события уикэнд Румп и его товарищи по команде начали с квалификационной гонки в сложных условиях, где заняли пятое место. В 12-часовой гонке, растянутой на два дня (по шесть часов в субботу и воскресенье), команда опустилась на десятое место на начальных этапах, но к концу первого дня они сумели вернуться в конкуренцию за пьедестал, завершив день на четвертом месте. В воскресенье гонка продолжилась и именно Румп смог вывести команду на второе место. И хотя казалось, что длинная гонка завершится вторым местом, в заключительной стадии соревнований они сумели выйти на первое место и таким образом Румп и его товарищи по команде стали победителями 12-часового заезда Нюрбургринга в классе CUP3. Для эстонца, который в этом году соревновался в европейской серии Ле-Мана, а также участвовал в 24-часовой гонке Ле-Мана, это первая победа в сезоне.