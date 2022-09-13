Филолог Михаил Трунин: почему раздражает «дряпня»

При этом носитель языка в разговорной речи может говорить как угодно (в конечном счете, у каждого из нас свой неповторимый вариант языка – идиолект), употреблять любые слова и конструкции. В эстонском русском достаточно местных слов, и относиться к ним можно по-разному. Мне, например, нравятся слова «кодуюст» и «рабарбар» (при наличии их российских аналогов «зернёный творог» и «ревень»), а слова «макра» и «гель-душ», наоборот, выводят меня из себя.

Рабарбар, он же ревень. Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

Относительно объективно можно оценивать лишь те высказывания, которые делаются публично и, соответственно, с претензией на владение актуальной языковой нормой. Но здесь и возникает проблема: говорящим по-русски в Эстонии зачастую трудно овладеть нормой, и тому есть несколько причин. Во-первых, русский язык вокруг живущих здесь полон не только странных находок типа «дряпни», но и таких слов и выражений, как «кандидировать», «акцептировать», «максовать», «возьмет время» или «дешевая цена». Но одним лексическим и синтаксическим влиянием эстонского дело не ограничивается.

Большинство русскоязычных оказались в Эстонии в 1970–1980-е годы, прожили здесь по сорок лет, а язык метрополии, как и вообще современную российскую действительность, представляют себе по телепрограммам, сериалам и новостям, где создается, мягко говоря, неполная картина.

Дети поздних советских мигрантов, родившиеся и выросшие в Эстонии, понимают российскую жизнь (и язык вместе с ней) еще хуже. В оставшихся местных русских школах состав преподавателей русского языка обновляется медленно или не обновляется вовсе. Так образуются позднесоветские «заповедники», где многие учителя, начавшие работать еще в Советском Союзе, считают себя хранителями русского языка в Эстонии, в то время как хранят они в лучшем случае набор устаревших представлений. Наконец, студенты зачастую выбирают в университете русскую филологию не потому, что испытывают к ней интерес, а потому, что цепляются за возможность получить хотя бы часть высшего образования на родном языке.

Михаил Трунин, семиотик и филолог Фото: Jaan Vanaaseme