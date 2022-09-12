Управа района Ласнамяэ с 12 по 18 сентября проводит опрос среди жителей с целью выяснить, где в Ласнамяэ не хватает велосипедных парковок.
Нехватка парковок вынудила Ласнамяэ привлечь к решению проблемы жителей района
«Передвижение на велосипеде с каждым днём становится всё популярнее и город Таллинн хочет сделать жизнь велосипедистов удобнее и безопаснее. Именно поэтому мы хотели бы обновить наши данные о том, где в Ласнамяэ не хватает велосипедных парковок и, в пределах возможностей, установить новые парковки для велосипедов на территории района уже в этом году», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Опрос продлится с 12 по 18 сентября. Участвовать в опросе можно несколькими разными способами:
Заполнить анкету: https://forms.gle/ej9QeHY1aQdMsC2a6
Написав на электронную почту: lasnamae@tallinnlv.ee
Позвонив по телефону: 645 7715
При описании ваших пожеланий, пожалуйста, конкретно укажите район или место, где в будущем могла бы быть установлена парковка для велосипедов.
Управа района Ласнамяэ может установить новые парковки для велосипедов только на городской земле, где для этого есть соответствующие условия.
В случае частной территории районная управа примет к сведению потребности жителей и направит информацию владельцу соответствующей собственности.