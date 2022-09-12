Нехватка парковок вынудила Ласнамяэ привлечь к решению проблемы жителей района

«Передвижение на велосипеде с каждым днём становится всё популярнее и город Таллинн хочет сделать жизнь велосипедистов удобнее и безопаснее. Именно поэтому мы хотели бы обновить наши данные о том, где в Ласнамяэ не хватает велосипедных парковок и, в пределах возможностей, установить новые парковки для велосипедов на территории района уже в этом году», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.