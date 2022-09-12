Пн, 12.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Нехватка парковок вынудила Ласнамяэ привлечь к решению проблемы жителей района

rus.postimees.ee
Нехватка парковок вынудила Ласнамяэ привлечь к решению проблемы жителей района
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Запаркованный велосипед.
Запаркованный велосипед. Фото: Hege-lee Paiste/Sakala

Управа района Ласнамяэ с 12 по 18 сентября проводит опрос среди жителей с целью выяснить, где в Ласнамяэ не хватает велосипедных парковок.

«Передвижение на велосипеде с каждым днём становится всё популярнее и город Таллинн хочет сделать жизнь велосипедистов удобнее и безопаснее. Именно поэтому мы хотели бы обновить наши данные о том, где в Ласнамяэ не хватает велосипедных парковок и, в пределах возможностей, установить новые парковки для велосипедов на территории района уже в этом году», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Опрос продлится с 12 по 18 сентября. Участвовать в опросе можно несколькими разными способами:

Заполнить анкету: https://forms.gle/ej9QeHY1aQdMsC2a6

Написав на электронную почту: lasnamae@tallinnlv.ee

Позвонив по телефону: 645 7715

При описании ваших пожеланий, пожалуйста, конкретно укажите район или место, где в будущем могла бы быть установлена ​​парковка для велосипедов.

Управа района Ласнамяэ может установить новые парковки для велосипедов только на городской земле, где для этого есть соответствующие условия.

В случае частной территории районная управа примет к сведению потребности жителей и направит информацию владельцу соответствующей собственности.

Ключевые слова
Наверх