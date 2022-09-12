Государственный контроль раскритиковал превышение норм дополнительных выплат госслужащим в сфере управления Министерства внутренних дел во время кризиса. Однако, по мнению министерства, ограничение становится препятствием для работы в условиях затянувшегося кризиса и нуждается в изменении.
Служащим в сфере внутренней безопасности заплатили больше, чем предусмотрено законом
Опубликованный сегодня аудит Госконтроля поднял вопрос о вознаграждении критически важного персонала в сфере внутренней безопасности: в качестве дополнительной выплаты госслужащим не могут платить больше 20 процентов от их зарплаты, однако выяснилось, что эта норма была превышена.
По словам канцлера Министерства внутренних дел Тармо Мийлитса, это разумное ограничение при обычных обстоятельствах, однако оно оказалось препятствием при работе в условиях затяжного кризиса.
«Служащие в сфере внутренней безопасности часто выполняют дополнительные задачи в кризисных ситуациях, чтобы мы могли как можно быстрее разрешить кризис и смягчить угрозу. Проблема заключается в законном пределе, который позволяет оплачивать такую работу только в размере 20 процентов от заработной платы работника. Очевидно, что в условиях кризиса бывают ситуации, когда этого недостаточно», – пояснил Мийлитс.
Канцлер добавил, что за последние десять лет сфера внутренней безопасности настолько износилась, что в кризисной ситуации служащие вынуждены выполнять множество дополнительных задач.
За последние три года сфера управления Министерства внутренних дел сыграла ключевую роль в урегулировании кризисных ситуаций во время коронакризиса, чрезвычайного положения, гибридной атаки на белорусско-литовской границе, а также обеспечивая помощь украинским беженцам в рамках российской агрессии в Украине, перечисляет Мийлитс.
«Для решения этих кризисов иногда необходимо выполнение дополнительных задач, которые нецелесообразно включать в основные задачи госслужащего в мирное время. В то же время мы должны иметь возможность компенсировать эту работу дополнительной зарплатой, поэтому нам необходимо рассмотреть поправку к Закону о государственной службе и повышение 20-процентного предела дополнительных выплат или их отмену, как в Законе о трудовых договорах», – добавил он.
По словам заместителя канцлера службы спасения и готовности к чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Виолы Мурди, список личного состава в сфере внутренней безопасности был отточен до максимально возможной экономичности, но только лишь в рамках штатных ситуаций. Свободного резерва на кризисные ситуации нет, возникшие дополнительные задачи решаются переработками.
«Кризисы обеспечили нас дополнительными задачами, к тому же выросли ожидания общества к нашему учереждению. Количество задач одного только Спасательного департамента увеличилось почти на четверть с организацией оповещений об опасности, укрытий и эвакуации», – сказала Мурд.
Она добавила, что практически каждый год в сфере внутренней безопасности происходят сокращения с целью сохранения кадров и повышения заработной платы. Мурд объяснила, что дальнейшее повышение зарплаты за счет сокращений и увольнений больше не мыслимо.
«Поскольку в законе есть ограничение в 20 процентов на дополнительные выплаты госслужащим, чтобы справиться с затянувшейся кризисной ситуацией необходимы новые решения», – сказала Мурд.
В аудите Государственного контроля «Правильность и законность сделок государственного годового отчета за 2021 год» указано, что в сфере управления Министерства внутренних дел дополнительные выплаты в отдельных случаях поступают госслужащим в более высоком размере, чем предусмотрено законом.