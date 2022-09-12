Служащим в сфере внутренней безопасности заплатили больше, чем предусмотрено законом

Опубликованный сегодня аудит Госконтроля поднял вопрос о вознаграждении критически важного персонала в сфере внутренней безопасности: в качестве дополнительной выплаты госслужащим не могут платить больше 20 процентов от их зарплаты, однако выяснилось, что эта норма была превышена.

По словам канцлера Министерства внутренних дел Тармо Мийлитса, это разумное ограничение при обычных обстоятельствах, однако оно оказалось препятствием при работе в условиях затяжного кризиса.

«Служащие в сфере внутренней безопасности часто выполняют дополнительные задачи в кризисных ситуациях, чтобы мы могли как можно быстрее разрешить кризис и смягчить угрозу. Проблема заключается в законном пределе, который позволяет оплачивать такую ​​работу только в размере 20 процентов от заработной платы работника. Очевидно, что в условиях кризиса бывают ситуации, когда этого недостаточно», – пояснил Мийлитс.

Канцлер добавил, что за последние десять лет сфера внутренней безопасности настолько износилась, что в кризисной ситуации служащие вынуждены выполнять множество дополнительных задач.

За последние три года сфера управления Министерства внутренних дел сыграла ключевую роль в урегулировании кризисных ситуаций во время коронакризиса, чрезвычайного положения, гибридной атаки на белорусско-литовской границе, а также обеспечивая помощь украинским беженцам в рамках российской агрессии в Украине, перечисляет Мийлитс.