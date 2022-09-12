В понедельник парламент отметит столетие со дня открытия здания Рийгикогу. В честь памятного события пройдет презентация почтовой марки и стартует приуроченная к юбилею выставка.
Зданию Рийгикогу исполняется сто лет
В 13:00 в Белом зале Рийгикогу будет представлена выпущенная к соответствующей дате почтовая марка «Зданию Рийгикогу 100». На презентации марки выступят спикер Рийгикогу Юри Ратас, председатель правления Omniva Март Мяги и президент Эстонского союза архитекторов Андро Мянд.
Дизайн марки разработал художник Яан Саар, марка напечатана в типографии Vaba Maa. Ее тираж составляет 20 000 экземпляров, а номинал – 90 центов. Марку и конверт первого дня можно приобрести на месте, а также в интернет-магазине Omniva и в почтовых отделениях по всей Эстонии. Штемпель первого дня будет использоваться в почтовой конторе Тоомпеа по адресу Lossi plats 4.
В 14:00 в вестибюле здания Рийгикогу будет открыта приуроченная к юбилею концептуальная выставка, посвященная истории здания. Выставку откроют спикер Рийгикогу Юри Ратас и ректор Эстонской художественной академии, историк архитектуры Март Калм. С концепцией выставки и историей ее создания гостей ознакомят арт-директор агентства Identity Ионел Лехари и куратор выставки Карин Паулус.
Выставка описывает архитектуру здания посредством простых геометрических форм, т. е. конуса, цилиндра, шара и куба. Формы различных размеров лежат в основе визуальной и текстовой информации. Выставка охватывает все здание, шаг за шагом раскрывая характер помещений, их историю и связанных с ними людей. Экспозиция родилась в результате сотрудничества Канцелярии Рийгикогу, архитектурного бюро Ruumilabor и рекламного агентства Identity.
Здание Рийгикогу и юбилейная выставка будут открыты для всех посетителей на выходных в течение четырех последующих недель, т.е. 17, 18, 24 и 25 сентября, 1, 2, 8 и 9 октября. Посетить их можно будет в рамках экскурсии с гидом. Экскурсии в субботу и воскресенье начинаются в 12:00 и 14:00. Зарегистрироваться на них можно по адресу ekskursioon@riigikogu.ee.
Здание Рийгикогу, расположенное во дворе замкового комплекса Тоомпеа, было создано по проектам архитекторов Эугена Хаберманна и Херберта Йохансона. Его строительство началось в 1920 году. Торжественное открытие здания состоялось 12 сентября 1922 года. Известно, что оно является единственным в мире зданием парламента в экспрессионистском стиле. Вся мебель была изготовлена в Таллинне на фабрике Лютера по эскизам архитекторов и соответствовала архитектуре здания. Потолки вестибюля и зала заседаний были сделаны из железобетона, что в то время было редким явлением в строительстве.
Зал заседаний, построенный через два этажа, является наиболее примечательным помещением здания. Самый эффектный элемент зала – вогнутый лимонно-желтый складчатый потолок, обрамленный зубчатым карнизом, за которым были спрятаны светильники.
Здание Рийгикогу стало первым общественным строением в Эстонии, в котором была спроектирована электрическая система. Кроме того, архитекторы объединили эффектные световые решения с экспрессионистской архитектурой. Современный облик зала соответствует его оригинальному оформлению 1920-х годов, восстановленному под руководством архитектора по интерьеру Лейлы Пяртелпоэг.