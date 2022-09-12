Зданию Рийгикогу исполняется сто лет

В 13:00 в Белом зале Рийгикогу будет представлена выпущенная к соответствующей дате почтовая марка «Зданию Рийгикогу 100». На презентации марки выступят спикер Рийгикогу Юри Ратас, председатель правления Omniva Март Мяги и президент Эстонского союза архитекторов Андро Мянд.

Дизайн марки разработал художник Яан Саар, марка напечатана в типографии Vaba Maa. Ее тираж составляет 20 000 экземпляров, а номинал – 90 центов. Марку и конверт первого дня можно приобрести на месте, а также в интернет-магазине Omniva и в почтовых отделениях по всей Эстонии. Штемпель первого дня будет использоваться в почтовой конторе Тоомпеа по адресу Lossi plats 4.

В 14:00 в вестибюле здания Рийгикогу будет открыта приуроченная к юбилею концептуальная выставка, посвященная истории здания. Выставку откроют спикер Рийгикогу Юри Ратас и ректор Эстонской художественной академии, историк архитектуры Март Калм. С концепцией выставки и историей ее создания гостей ознакомят арт-директор агентства Identity Ионел Лехари и куратор выставки Карин Паулус.

Выставка описывает архитектуру здания посредством простых геометрических форм, т. е. конуса, цилиндра, шара и куба. Формы различных размеров лежат в основе визуальной и текстовой информации. Выставка охватывает все здание, шаг за шагом раскрывая характер помещений, их историю и связанных с ними людей. Экспозиция родилась в результате сотрудничества Канцелярии Рийгикогу, архитектурного бюро Ruumilabor и рекламного агентства Identity.