Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу.

Польша считалась фаворитом матча и выиграла первый сет, однако после этого проиграла три партии, в итоге уступив итальянцам.

Таким образом Италия в четвертый раз стала чемпионом мира, получив статус самой титулованной мужской сборной. В последний раз Италия побеждала на мировом первенстве в 1998 году.