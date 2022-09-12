Пн, 12.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу

rus.postimees.ee
Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу.
Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Сборная Италии победила команду Польши и стала чемпионом мира по волейболу среди мужчин.

Польша считалась фаворитом матча и выиграла первый сет, однако после этого проиграла три партии, в итоге уступив итальянцам.

Таким образом Италия в четвертый раз стала чемпионом мира, получив статус самой титулованной мужской сборной. В последний раз Италия побеждала на мировом первенстве в 1998 году.

Сборная Украины на чемпионате мира по волейболу дошла до четвертьфинала, где проиграла Словении.

Ключевые слова
Наверх