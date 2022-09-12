Сборная Италии победила команду Польши и стала чемпионом мира по волейболу среди мужчин.
Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу
Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу
Польша считалась фаворитом матча и выиграла первый сет, однако после этого проиграла три партии, в итоге уступив итальянцам.
Таким образом Италия в четвертый раз стала чемпионом мира, получив статус самой титулованной мужской сборной. В последний раз Италия побеждала на мировом первенстве в 1998 году.
Сборная Украины на чемпионате мира по волейболу дошла до четвертьфинала, где проиграла Словении.