В 28-м туре со счетом 3:0 «Левадия» одержала уверенную победу над таллиннским «Калевом».
«Левадия» уверенно обыграла столичный «Калев»
«Левадия» уверенно обыграла столичный «Калев»
Первый гол 270 зрителей увидели уже на 10 минуте: Максимилиано Удже вывел бело-зеленых вперед. Спустя четверть часа Закария Бегларишвили выдал красивую передачу на Роберта Кирсса, который уверенно отправил мяч в сетку ворот калевцев: 2:0!
Окончательный счет в игре на 53-й минуте установил Тил Мавретич, 3:0. Для словенского легионера это был первый гол в футболке «Левадии».
После 28 игр в Премиум-лиге с 68 очками команда занимает второе место в чемпионате. Следующую игру бело-зеленые проведут 18 сентября в 14:30 на домашнем поле против команды «Курессааре». Билеты на игру уже доступны в Piletitasku.