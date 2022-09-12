«Левадия» уверенно обыграла столичный «Калев»

Первый гол 270 зрителей увидели уже на 10 минуте: Максимилиано Удже вывел бело-зеленых вперед. Спустя четверть часа Закария Бегларишвили выдал красивую передачу на Роберта Кирсса, который уверенно отправил мяч в сетку ворот калевцев: 2:0!

Окончательный счет в игре на 53-й минуте установил Тил Мавретич, 3:0. Для словенского легионера это был первый гол в футболке «Левадии».