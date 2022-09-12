Евросоюз планирует изменить бюджетные правила

«В целом у нас довольно широкий консенсус», – цитирует Bloomberg слова Домбовскиса, произнесенные в субботу в Праге после встречи министров финансов. «Если вопрос станет более нюансированным и детальным, обсуждения могут стать более сложными, но мы должны сейчас перейти к более детальным обсуждениям», – добавил он.

Особенно серьезно к изменениям в бюджетных правилах подошли после разразившейся пандемии коронавируса, когда и без того большая долговая нагрузка стран возросла еще больше, а заодно когда возникла необходимость реагирования на энергетический кризис. Однако государства-члены расходятся во мнениях относительно того, сколько свободы должны иметь страны при инвестировании в приоритетные области, такие как «зеленый переход» и расходы на оборону.

Reuters пишет, что, по словам Домбровскиса, главная цель бюджетных правил – сохранить стоимость евро и обеспечить устойчивость долговой нагрузки государственного сектора.

«Для этого требуются бюджетные корректировки, реформы, а также инвестиции», – подчеркнул Домбровскис и намекнул, что реформа, вероятно, больше внимания будет уделять инвестициям.

Согласно правилам Европейского союза, долговое бремя государственного сектора должно оставаться ниже 60 процентов валового внутреннего продукта (ВВП), а дефицит бюджета должен оставаться ниже трех процентов ВВП. Но после пандемии долговая нагрузка некоторых стран увеличилась более чем на 100 процентов. Долговое бремя Греции составляет около 185%, а Италии – 150% ВВП. С другой стороны, долговое бремя Эстонии составляет всего 18,1%, Люксембурга – 24,4% и Литвы – 44,3% ВВП.