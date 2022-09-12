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Митинг на Тоомпеа ⟩ Повышение пенсий, снижение НСО на продукты питания: центристы предложили меры по борьбе с высокими ценами

Дополнено в 17:58
rus.postimees.ee
Повышение пенсий, снижение НСО на продукты питания: центристы предложили меры по борьбе с высокими ценами
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Сегодня, 12 сентября, оппозиционная Центристская партия провела на площади перед зданием Рийгикогу демонстрацию против повышения цен.

«В Эстонии уже четыре месяца подряд инфляция составляет более 20 процентов, но правительство заняло позицию наблюдателя и не предприняло для разрешения ситуации конкретных шагов. Под ударом доходы людей, рабочие места и покупательная способность», – описывает ситуацию партия.

«Чрезвычайно высокая инфляция сегодня затрагивает не только людей с низкими доходами: в тяжелом положении находится средний класс, все больше и больше страдают высокооплачиваемые жители Эстонии. Впереди новый отопительный сезон, который, в свою очередь, значительно увеличит ежедневные расходы людей на оплату коммунальных услуг, продуктов питания и транспорта. Мы должны избежать катастрофы», – объясняет Центристская партия смысл акции протеста.

На демонстрации лидер Центристской партии Юри Ратас выдвинул следующие предложения для борьбы с ростом цен: 

  • Снизить НДС на продукты питания, чтобы замедлить рост цен на продукты и товары первой необходимости;
     
  • Поддержать эстонских фермеров в обеспечении нашей продовольственной безопасности;
     
  • Провести внеочередное повышение пенсии вместо запланированных 20 евро на 50 евро, что увеличит доход пожилых людей;
     
  • Снизить НДС на топливо как на важную составляющую энергозатрат;
     
  • Реновировать имеющиеся сланцевые электростанции и построить завод по производству сланцевого масла для использования в производстве электричества;
     
  • Сделать сегодняшнюю неэффективную и непрозрачную биржу электроэнергии функциональной, а цену на электричество разумной;
     
  • Помочь потребителям электроэнергии, тепла и газа, а также пользователям дровяного отопления. Должен быть установлен потолок цен, плата за возобновляемую энергию и СО2 должна быть упразднена или заморожена на уровне 30 евро за тонну;
     
  • Поддержать предприятия, устанавливая для них потолки цен на энергоносители по аналогии с частными потребителями.
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