Сегодня, 12 сентября, оппозиционная Центристская партия провела на площади перед зданием Рийгикогу демонстрацию против повышения цен.
Митинг на Тоомпеа ⟩ Повышение пенсий, снижение НСО на продукты питания: центристы предложили меры по борьбе с высокими ценами
«В Эстонии уже четыре месяца подряд инфляция составляет более 20 процентов, но правительство заняло позицию наблюдателя и не предприняло для разрешения ситуации конкретных шагов. Под ударом доходы людей, рабочие места и покупательная способность», – описывает ситуацию партия.
«Чрезвычайно высокая инфляция сегодня затрагивает не только людей с низкими доходами: в тяжелом положении находится средний класс, все больше и больше страдают высокооплачиваемые жители Эстонии. Впереди новый отопительный сезон, который, в свою очередь, значительно увеличит ежедневные расходы людей на оплату коммунальных услуг, продуктов питания и транспорта. Мы должны избежать катастрофы», – объясняет Центристская партия смысл акции протеста.
На демонстрации лидер Центристской партии Юри Ратас выдвинул следующие предложения для борьбы с ростом цен:
- Снизить НДС на продукты питания, чтобы замедлить рост цен на продукты и товары первой необходимости;
- Поддержать эстонских фермеров в обеспечении нашей продовольственной безопасности;
- Провести внеочередное повышение пенсии вместо запланированных 20 евро на 50 евро, что увеличит доход пожилых людей;
- Снизить НДС на топливо как на важную составляющую энергозатрат;
- Реновировать имеющиеся сланцевые электростанции и построить завод по производству сланцевого масла для использования в производстве электричества;
- Сделать сегодняшнюю неэффективную и непрозрачную биржу электроэнергии функциональной, а цену на электричество разумной;
- Помочь потребителям электроэнергии, тепла и газа, а также пользователям дровяного отопления. Должен быть установлен потолок цен, плата за возобновляемую энергию и СО2 должна быть упразднена или заморожена на уровне 30 евро за тонну;
- Поддержать предприятия, устанавливая для них потолки цен на энергоносители по аналогии с частными потребителями.