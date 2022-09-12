Прямая трансляция ⟩ Митинг на Тоомпеа: Центристская партия против повышения цен

«В Эстонии уже четыре месяца подряд инфляция составляет более 20 процентов, но правительство заняло позицию наблюдателя и не предприняло для разрешения ситуации конкретных шагов. Под ударом доходы людей, рабочие места и снижение покупательной способности», – описывает партия.

«Чрезвычайно высокая инфляция сегодня затрагивает не только людей с низкими доходами: в тяжелом положении находится средний класс, все больше и больше страдают высокооплачиваемые жители Эстонии. Впереди новый отопительный сезон, который в свою очередь значительно увеличит ежедневные расходы людей на оплату коммунальных услуг, продуктов питания и транспорта. Мы должны избежать катастрофы», – объясняет Центристская партия организацию акции протеста.