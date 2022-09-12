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Видео и фото ⟩ Митинг на Тоомпеа: Ратас призвал понизить НСО на продукты питания и акциз на топливо

rus.postimees.ee
Митинг на Тоомпеа: Ратас призвал понизить НСО на продукты питания и акциз на топливо
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Сегодня, 12 сентября, оппозиционная Центристская партия провела на площади перед зданием Рийгикогу демонстрацию против повышения цен.

«В Эстонии уже четыре месяца подряд инфляция составляет более 20 процентов, но правительство заняло позицию наблюдателя и не предприняло для разрешения ситуации конкретных шагов. Под ударом доходы людей, рабочие места и покупательная способность», – описывает ситуацию партия.

«Чрезвычайно высокая инфляция сегодня затрагивает не только людей с низкими доходами: в тяжелом положении находится средний класс, все больше и больше страдают высокооплачиваемые жители Эстонии. Впереди новый отопительный сезон, который, в свою очередь, значительно увеличит ежедневные расходы людей на оплату коммунальных услуг, продуктов питания и транспорта. Мы должны избежать катастрофы», – объясняет Центристская партия смысл акции протеста.

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