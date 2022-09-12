Аделина Сотникова отказалась осуждать сменивших гражданство спортсменов

«Давайте по-другому поставим вопрос: вы проработали 20 лет, что вы будете делать? Продолжать работать, либо искать другую специальность, которая вам интересна, а спорт – это как наркотик, в хорошем смысле этого слова, мы начинаем и не можем остановиться. А что будет делать человек, когда его мечта разрушилась на ровном месте? Он будет искать возможность сделать все для того, чтобы продолжать выступать, потому что мы все работаем на то, чтобы нас увидел весь мир, а не поработал десять лет и все бросил», – сказала Сотникова.