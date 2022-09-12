Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что с пониманием относится к решению спортсменов сменить спортивное гражданство, чтобы продолжать карьеру, сообщает РБК.
Аделина Сотникова отказалась осуждать сменивших гражданство спортсменов
«Давайте по-другому поставим вопрос: вы проработали 20 лет, что вы будете делать? Продолжать работать, либо искать другую специальность, которая вам интересна, а спорт – это как наркотик, в хорошем смысле этого слова, мы начинаем и не можем остановиться. А что будет делать человек, когда его мечта разрушилась на ровном месте? Он будет искать возможность сделать все для того, чтобы продолжать выступать, потому что мы все работаем на то, чтобы нас увидел весь мир, а не поработал десять лет и все бросил», – сказала Сотникова.
По словам фигуристки, она «никого не осуждает, всех можно понять, все мы люди». «Нужно быть более дружелюбными друг к другу», – добавила Сотникова.
После рекомендации МОК не допускать россиян к международным соревнованиям, ряд спортсменов заявил о готовности сменить гражданство. В частности, такое развитие событий не исключали теннисисты Андрей Рублев и Дарья Касаткина.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 8 сентября сообщили, что с начала года поступило 19 запросов от спортсменов на переход в другие сборные, при этом четверо фигуристов, сменивших гражданство в предыдущие годы, решили снова выступать за Россию.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 10 сентября заявил, что в смене гражданства российскими спортсменами «ничего страшного нет», поскольку они должны реализовываться.