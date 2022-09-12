Служба госдоходов Латвии требует от Bolt неуплаченных налогов в размере 1,4 млн евро

Это второй штраф Bolt из Латвии за уклонение от уплаты налогов. Сумма предыдущего штрафа составляла 200 000 евро. Компания обжаловала оба решения.

В том же репортаже De Facto сказано, что бывший конкурент Bolt «Яндекс» покинул Латвию, не заплатив ни цента налогов, но штрафа от этой компании не ожидается. Согласно объяснению Налогового департамента, Bolt должен платить налоги из-за своей бизнес-модели. «Яндекс» работал в Латвии без регистрации представительства или дочерней компании, поэтому не обязан платить налог на прибыль.

По словам представителей Bolt, компания уплатила все налоги. «Существуют разные мнения о том, как должен рассчитываться подоходный налог с предприятий с учетом налогового договора, заключенного между Латвией и Эстонией. В суд подана апелляция для уточнения методики, применяемой при уплате налогов», – добавили они.