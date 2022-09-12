Повышение не облагаемого налогом дохода: кто и насколько сильно от этого выиграет?

По сути, это изменение означает, что налог не будет начисляться с большей суммы, чем раньше, однако ничего не изменилось в отношении уменьшения не облагаемого налогом минимума в зависимости от дохода: не облагаемый налогом доход начинает уменьшаться при годовом доходе, превышающем 14 400 евро, пишет Geenius.