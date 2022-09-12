Пн, 12.09.2022
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Повышение не облагаемого налогом дохода: кто и насколько сильно от этого выиграет?

rus.postimees.ee
Повышение не облагаемого налогом дохода: кто и насколько сильно от этого выиграет?
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Кошелек и деньги. Иллюстративное фото.
Кошелек и деньги. Иллюстративное фото. Фото: Aivo Meeks

С нового года не облагаемый подоходным налогом доход повысится с 500 евро до 654 евро, но как сильно это отразится на доходах населения?

По сути, это изменение означает, что налог не будет начисляться с большей суммы, чем раньше, однако ничего не изменилось в отношении уменьшения не облагаемого налогом минимума в зависимости от дохода: не облагаемый налогом доход начинает уменьшаться при годовом доходе, превышающем 14 400 евро, пишет Geenius.

Таким образом, у людей с годовым доходом до 14 400 евро не облагаемый налогом годовой доход будет составлять 7848 евро по сравнению с 6000 евро ранее.

Как сильно вырастет доход?

Доход:Ежемесячный выигрыш в 2023 году
654 евро (размер минималки в 2022 году)31 евро
1200 евро31 евро
Медианная зарплата (1400 евро)24 евро
Средняя зарплата (1685 евро)14 евро
2100 евро0

От данных изменений выиграет около 368 000 человек, которые в год суммарно получат почти на 100 миллионов евро больше.

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