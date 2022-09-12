С нового года не облагаемый подоходным налогом доход повысится с 500 евро до 654 евро, но как сильно это отразится на доходах населения?
Повышение не облагаемого налогом дохода: кто и насколько сильно от этого выиграет?
Повышение не облагаемого налогом дохода: кто и насколько сильно от этого выиграет?
По сути, это изменение означает, что налог не будет начисляться с большей суммы, чем раньше, однако ничего не изменилось в отношении уменьшения не облагаемого налогом минимума в зависимости от дохода: не облагаемый налогом доход начинает уменьшаться при годовом доходе, превышающем 14 400 евро, пишет Geenius.
Таким образом, у людей с годовым доходом до 14 400 евро не облагаемый налогом годовой доход будет составлять 7848 евро по сравнению с 6000 евро ранее.
Как сильно вырастет доход?
|Доход:
|Ежемесячный выигрыш в 2023 году
|654 евро (размер минималки в 2022 году)
|31 евро
|1200 евро
|31 евро
|Медианная зарплата (1400 евро)
|24 евро
|Средняя зарплата (1685 евро)
|14 евро
|2100 евро
|0
От данных изменений выиграет около 368 000 человек, которые в год суммарно получат почти на 100 миллионов евро больше.