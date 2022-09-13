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Копытин: если перерыв в операции затянется, Украина рискует потерять инициативу

Павел Соболев
, журналист
Копытин: если перерыв в операции затянется, Украина рискует потерять инициативу
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  • Среди российских военных в Украине растет недоверие к высшему командованию
  • Украине будет трудно вернуть Крым, России будет трудно удержать Херсон
  • Симбиоз героизма украинских военных и эффективности западного оружия станет залогом победы Украины

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, военный историк Игорь Копытин среди прочего ответил на вопросы, касающиеся настроений в российской армии после поражений в Харьковской области, а также перспектив дальнейшего освобождения украинскими силами оккупированных территорий.

- Генштаб ВСУ сообщает, что после удачного наступления украинских сил российская армия понесла значительные потери в живой силе. Утверждается, что, например, 810-я отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85 процентов личного состава. У очень многих российских военных крайне низкое морально-психологическое состояние и они массово отказываются возвращаться в зону боевых действий. Можно ли ожидать, что неповиновение приказам, дезертирство, может быть, даже сдача в плен приобретут в российских военных соединениях массовый характер в самое ближайшее время?

- Если опираться на открытые источники и на высказывания военных обозревателей, причем как украинских, так и российских, можно сделать вывод, что очень многие российские военнослужащие в Украине недовольны качеством военного управления в российской армии. Есть недоверие к решениям российских военачальников, к решениям министра обороны Сергея Шойгу. Есть недовольные и президентом Путиным.

Я думаю, что для такого недовольства у российских военных есть все основания. Потому что само решение начать войну с Украиной было самой настоящей аферой российского руководства. Эта афера вредит и национальным интересам России. Она вредит интересам русского народа. При этом очевидно, что российское руководство не понимает, как можно выйти из сложившейся ситуации.

Кроме того, начиная агрессию, Россия не представила никакой внятной политической и стратегической задачи в отношении Украины. Даже российским войскам не было объяснено, к чему они должны стремиться. Должны ли они свергнуть действующую украинскую власть, должны ли оккупировать всю Украину или же какую-то ее часть. Должны ли они ограничиться оккупацией только Донбасса или же они должны оккупировать территории до Днепра.

Такая невнятность при формулировании задач военного вторжения вступает в противоречие с основными законами военного искусства, которые были выработаны российскими же классиками военной теории. Например, Александром Свечиным, если говорить о его достижениях в теории военной стратегии или теории глубокой операции.

Можно сказать, что все ключевые труды, которые были написаны в последний век как российскими, так и западными военными теоретиками, нынешним российским руководством при подготовке агрессии против Украины были проигнорированы.

- Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщает о том, что Россия активизировала присутствие десантных кораблей у побережья Крыма и продолжает удерживать там носители ракет «Калибр». Вне досягаемости украинских ракет продолжают свое пребывание в этой зоне 14 боевых кораблей российского флота, среди которых теперь есть 4 надводных ракетоносца, снаряженные 26 «Калибрами». Это свидетельствует о большой тревоге российского руководства в связи с возможностью стремительного наступления украинских войск и на юге Украины?

- Россия очень хорошо понимает, что ни в коем случае не может позволить себе потерять контроль над Крымом. Потому что Крым — это главная база Черноморского флота. Если допустить возможность того, что украинские силы, достигнув успеха на Херсонском направлении, форсируют Днепр и попытаются вторгнуться в Крым, то нужно признать, что это будет очень трудная операция. Об этом говорит и военно-исторический опыт. В 1941 году немецкие войска штурмовали Крым, в Гражданскую войну Крым штурмовала Красная армия, чтобы выбить оттуда силы генерала Врангеля, в XIX веке была Крымская война.

Проблема со штурмом Крыма состоит в том, что туда ведут два очень узких коридора, Перекоп и Чонгар. Если Россия создаст там укрепленные линии обороны, то прорвать эти линии сухопутным войскам будет очень тяжело. Это не невозможная задача, но очень сложная.

Нужно также признать, что на фоне Черноморского флота РФ возможности ВМС Украины сейчас смотрятся очень скромными. Да, ВМС Украины смогли нанести несколько успешных ракетных ударов по российским военным кораблям, уничтожив, например, ракетный крейсер «Москва», однако в самую первую очередь ВМС Украины нацелены все-таки на обеспечение береговой обороны. В общем, чтобы прорвать морскую блокаду со стороны Черноморского флота РФ, нужно, скорее всего, навязать России морское сражение, для которого у Украины сейчас просто нет достаточно мощного военного флота.

Повышение активности кораблей Черноморского флота РФ у Крымского побережья говорит о том, что Россия ни в коем случае не собирается отказываться от морской блокады, а также о вероятности нанесения Россией ракетного удара с кораблей по позициям украинской армии на суше. Однако в то же самое время следует признать, что нынешнее положение российских войск на пятачке близ Херсона очень шаткое. Уже хотя бы только по той причине, что у них огромные проблемы со снабжением после ракетного поражения мостов через Днепр. Поэтому удержать этот плацдарм для российских войск будет очень тяжело.

Правда, такие выводы напрашиваются только на основании информации из открытых источников. Реальная ситуация может быть совершенно другой.

- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ теперь должны защитить от контрдействий российских войск ту огромную территорию, которую только что удалось освободить от оккупантов. Он предупредил, что российское подкрепление может нанести удары по линиям снабжения ВСУ и что силы ВСУ могут быть окружены российскими войсками, если продвинутся слишком далеко. С учетом этих рисков можно ли допустить, что темпы освобождения оккупированных земель несколько снизятся?

- Наступление — это более сложная форма ведения военных действий, чем оборона. При наступлении очень важна поддержка тылового обеспечения. Логистика, подвоз боеприпасов. Важна организация взаимодействия разных родов войск. Если сейчас наступление украинских сил в районе реки Оскол действительно затормозилось и там возникла операционная пауза, это может говорить о том, что Россия занялась укреплением обороны, а украинские силы ведут перегруппировку и реорганизацию своих сил, укорачивают линии своего тылового обеспечения, восполняют свои потери в технике и личном составе, чтобы в итоге продолжить свое наступление. Однако такая операционная пауза всегда чревата потерей инициативы.

Россия тоже может провести реорганизацию своих сил и попытаться вернуть часть утраченных территорий, нанести контрудар. Но это тоже связано с необходимостью форсировать реку Оскол. Другим вариантом может быть перенос самых активных боевых действий на другие участки линии фронта. Скажем, на запорожский участок. Или на донбасский. Мы же знаем, что в районе Лисичанска уже идут активные бои. Также могут дополнительно активизироваться бои в районе Херсона. Ну и, конечно, Россия может предпринять какую-то провокацию в отношении Запорожской АЭС.

От России можно ожидать и нанесения массированных ударов по гражданским объектам. Россия уже много раз так поступала в ходе этой войны.

- Американский институт изучения войны отмечает, что украинские войска нанесли крупное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, и этот успех стал результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения. ВСУ применили HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создав условия для успеха операции. Можно ли в связи с этим сказать, что от скорости поставок Украине дополнительных партий такого вооружения едва ли не в первую очередь зависят сейчас сроки освобождения оккупированных территорий?

- В царский период, в канун Первой мировой войны, между русскими теоретиками военного искусства шла дискуссия о том, какой фактор в военном конфликте важнее: морального превосходства над противником или же преимущества в оснащении оружием. Часть ученых считала, что суворовский метод штыковой атаки — это именно то, что принесет успех на поле боя, а их прозападные оппоненты настаивали, что победу в войне обеспечат более эффективные средства огневого поражения. По крайней мере, этими теоретиками говорилось, что это будет залогом победы в войнах будущего.

В действительности же, наверное, формула военного успеха должна предполагать сочетание этих факторов. Сила духа военных и качественное вооружение приводят к успеху в бою. Западные страны, которые уже в течение огромного исторического периода не готовы идти на большие жертвы в военных конфликтах, давно сделали ставку на развитие высокоточного оружия, которое должно помогать и получать превосходство над противником, и избегать крупных потерь в своих рядах. У украинских же военных сейчас наблюдается выдающийся боевой дух, плюс они получают теперь самые современные вооружения. Этот симбиоз очень эффективен при наличии очень грамотного управления военными действиями как на оперативном, так и на стратегическом уровне, которое мы видим сейчас в исполнении украинских военачальников. Эти компоненты должны стать залогом победы Украины в продолжающейся войне с Россией.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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