Копытин: если перерыв в операции затянется, Украина рискует потерять инициативу

От России можно ожидать и нанесения массированных ударов по гражданским объектам. Россия уже много раз так поступала в ходе этой войны.
- Американский институт изучения войны отмечает, что украинские войска нанесли крупное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, и этот успех стал результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения. ВСУ применили HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создав условия для успеха операции. Можно ли в связи с этим сказать, что от скорости поставок Украине дополнительных партий такого вооружения едва ли не в первую очередь зависят сейчас сроки освобождения оккупированных территорий?
- В царский период, в канун Первой мировой войны, между русскими теоретиками военного искусства шла дискуссия о том, какой фактор в военном конфликте важнее: морального превосходства над противником или же преимущества в оснащении оружием. Часть ученых считала, что суворовский метод штыковой атаки — это именно то, что принесет успех на поле боя, а их прозападные оппоненты настаивали, что победу в войне обеспечат более эффективные средства огневого поражения. По крайней мере, этими теоретиками говорилось, что это будет залогом победы в войнах будущего.
В действительности же, наверное, формула военного успеха должна предполагать сочетание этих факторов. Сила духа военных и качественное вооружение приводят к успеху в бою. Западные страны, которые уже в течение огромного исторического периода не готовы идти на большие жертвы в военных конфликтах, давно сделали ставку на развитие высокоточного оружия, которое должно помогать и получать превосходство над противником, и избегать крупных потерь в своих рядах. У украинских же военных сейчас наблюдается выдающийся боевой дух, плюс они получают теперь самые современные вооружения. Этот симбиоз очень эффективен при наличии очень грамотного управления военными действиями как на оперативном, так и на стратегическом уровне, которое мы видим сейчас в исполнении украинских военачальников. Эти компоненты должны стать залогом победы Украины в продолжающейся войне с Россией.
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