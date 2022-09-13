Копытин: если перерыв в операции затянется, Украина рискует потерять инициативу

Правда, такие выводы напрашиваются только на основании информации из открытых источников. Реальная ситуация может быть совершенно другой.

- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ теперь должны защитить от контрдействий российских войск ту огромную территорию, которую только что удалось освободить от оккупантов. Он предупредил, что российское подкрепление может нанести удары по линиям снабжения ВСУ и что силы ВСУ могут быть окружены российскими войсками, если продвинутся слишком далеко. С учетом этих рисков можно ли допустить, что темпы освобождения оккупированных земель несколько снизятся?

- Наступление — это более сложная форма ведения военных действий, чем оборона. При наступлении очень важна поддержка тылового обеспечения. Логистика, подвоз боеприпасов. Важна организация взаимодействия разных родов войск. Если сейчас наступление украинских сил в районе реки Оскол действительно затормозилось и там возникла операционная пауза, это может говорить о том, что Россия занялась укреплением обороны, а украинские силы ведут перегруппировку и реорганизацию своих сил, укорачивают линии своего тылового обеспечения, восполняют свои потери в технике и личном составе, чтобы в итоге продолжить свое наступление. Однако такая операционная пауза всегда чревата потерей инициативы.