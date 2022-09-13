Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ теперь должны защитить от контрдействий российских войск ту огромную территорию, которую только что удалось освободить от оккупантов. Он предупредил, что российское подкрепление может нанести удары по линиям снабжения ВСУ и что силы ВСУ могут быть окружены российскими войсками, если продвинутся слишком далеко. С учетом этих рисков можно допустить, что темпы освобождения оккупированных земель несколько снизятся? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees побеседует сегодня с военным историком Игорем Копытиным.
Студия Postimees: сохранит ли украинская армия набранный темп освобождения оккупированных территорий?
- Генштаб ВСУ сообщает, что после удачного наступления украинских сил российская армия понесла значительные потери в живой силе. Утверждается, что, например, 810-я отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85 процентов личного состава. У очень многих российских военных крайне низкое морально-психологическое состояние и они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий. Можно ли ожидать, что неповиновение приказам, дезертирство, может быть, даже сдача в плен приобретут в российских военных соединениях в Украине массовый характер в самое ближайшее время?
- Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщает о том, что Россия активизировала присутствие десантных кораблей у побережья Крыма и продолжает удерживать там носители ракет «Калибр». Вне досягаемости украинских ракет продолжают свое пребывание в этой зоне 14 боевых кораблей российского флота, среди которых теперь есть 4 надводных ракетоносца, снаряженные 26 «Калибрами». Это свидетельствует о большой тревоге российского руководства в связи с возможностью стремительного наступления украинских войск и на юге Украины?
- Владимир Зеленский, комментируя воскресные удары российской армии по критической инфраструктуре Украины и последовавшие за этим перебои с электричеством, заявил, что Украина будет с газом, светом и водой, но без России. Насколько вероятно, что такие удары, например, ракетные удары по гидроэлектростанциям станут в ближайшие недели ежедневной практикой России на фоне продолжающего отступления российской армии?
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