Студия Postimees: сохранит ли украинская армия набранный темп освобождения оккупированных территорий?

- Генштаб ВСУ сообщает, что после удачного наступления украинских сил российская армия понесла значительные потери в живой силе. Утверждается, что, например, 810-я отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85 процентов личного состава. У очень многих российских военных крайне низкое морально-психологическое состояние и они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий. Можно ли ожидать, что неповиновение приказам, дезертирство, может быть, даже сдача в плен приобретут в российских военных соединениях в Украине массовый характер в самое ближайшее время?

- Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщает о том, что Россия активизировала присутствие десантных кораблей у побережья Крыма и продолжает удерживать там носители ракет «Калибр». Вне досягаемости украинских ракет продолжают свое пребывание в этой зоне 14 боевых кораблей российского флота, среди которых теперь есть 4 надводных ракетоносца, снаряженные 26 «Калибрами». Это свидетельствует о большой тревоге российского руководства в связи с возможностью стремительного наступления украинских войск и на юге Украины?

- Владимир Зеленский, комментируя воскресные удары российской армии по критической инфраструктуре Украины и последовавшие за этим перебои с электричеством, заявил, что Украина будет с газом, светом и водой, но без России. Насколько вероятно, что такие удары, например, ракетные удары по гидроэлектростанциям станут в ближайшие недели ежедневной практикой России на фоне продолжающего отступления российской армии?