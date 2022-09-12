Боец смешанного стиля умер в 34 года от рака

Выступавший ранее в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) канадец скончался в воскресенье в возрасте 34 лет. Сам боец ранее не сообщал о своем заболевании, у него был диагностирован рак печени четвертой стадии.

Всего на счету Теодору 19 побед и три поражения в профессиональной карьере, в UFC он одержал восемь побед и потерпел три поражения. Согласно MMA Junkie, после поражения от Дерека Брансона в мае 2019 года контракт Теодору с организацией был разорван, так как президент UFC Дэйна Уайт не видел в нем бойца топ-5 рейтинга среднего веса.