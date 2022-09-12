Фото и видео ⟩ Датчане доставили в Эстонию танки

Сегодня в город Тапа через порт Палдиски прибыла 6-я датская ротация (боевая группа НАТО) вместе с танками Leopard 2A7, тяжелой техникой и военным оборудованием. Хотя датчане несколько раз проходили службу на территории Эстонии, танки Leopard 2A7 здесь впервые.