Танки Leopard 2A7 прибыли в порт Палдиски в связи с ротацией нового датского контингента.
Фото и видео ⟩ Датчане доставили в Эстонию танки
Датчане доставили в Эстонию танки
Сегодня в город Тапа через порт Палдиски прибыла 6-я датская ротация (боевая группа НАТО) вместе с танками Leopard 2A7, тяжелой техникой и военным оборудованием. Хотя датчане несколько раз проходили службу на территории Эстонии, танки Leopard 2A7 здесь впервые.
Машины, построенные немецкой компанией Krauss-Maffei, являются последней версией знаменитого танка Leopard, который был разработан в ходе модернизации Leopard 2A5DK. Благодаря двухтурбинному дизельному двигателю V12, 68-тонный танк способен двигаться со скоростью до 60 км/ч. Кроме того, машина оснащена новой цифровой системой прицеливания и новой полностью стабилизированной 120-мм пушкой.