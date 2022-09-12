Суд приговорил мужчин, купивших почти килограмм конопли, к длительному тюремному заключению

Суд признал Игоря Гинзбурга виновным в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц, и приговорил его к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Суд признал его соучастника Дениса Большова виновным в пособничестве и подстрекательстве к незаконному обороту наркотиков в крупном размере и, с учетом неотбытой части условного срока, приговорил его в общей сложности к трем годам, семи месяцам и 24 дням лишения свободы.

Приговоры обоим мужчинам начнут отсчитывать с 22 апреля прошлого года, когда они были задержаны, а затем арестованы.

Согласно обвинению, с 10 апреля прошлого года Гинзбург и Большов искали возможность купить амфетамин и коноплю. Вечером 21 апреля они поехали из Ида-Вирумаа в Таллинн, где Гинзбург приобрел у неустановленного лица в неустановленном месте в Таллинне почти килограмм, а точнее, 967,6 грамма марихуаны, которую положил в машину. Затем Гинзбург и Большов вернулись в Ида-Вирумаа.