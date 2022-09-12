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Рекордная цена: во вторник электроэнергия подешевеет на 71 процент

BNS
Рекордная цена: во вторник электроэнергия подешевеет на 71 процент
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии во вторник, 13 сентября, упадет по сравнению с понедельником на 71 процент до 74,8 евро за мегаватт-час.

Это первый рекорд понижения цены за много месяцев, когда средняя цена за день составит менее, чем 100 евро.

Последний раз среднесуточная цена менее 100 евро за мегаватт-час была зафиксирована 3 июля – 90,48 евро за мегаватт-час.

Самой высокой — 174,64 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет во вторник с 11 до 12 часов, а самой низкой рано утром с 4 до 5 часов – 27,99 евро за мегаватт-час.

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