Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии во вторник, 13 сентября, упадет по сравнению с понедельником на 71 процент до 74,8 евро за мегаватт-час.
Рекордная цена: во вторник электроэнергия подешевеет на 71 процент
Рекордная цена: во вторник электроэнергия подешевеет на 71 процент
Это первый рекорд понижения цены за много месяцев, когда средняя цена за день составит менее, чем 100 евро.
Последний раз среднесуточная цена менее 100 евро за мегаватт-час была зафиксирована 3 июля – 90,48 евро за мегаватт-час.
Самой высокой — 174,64 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет во вторник с 11 до 12 часов, а самой низкой рано утром с 4 до 5 часов – 27,99 евро за мегаватт-час.
Ключевые слова