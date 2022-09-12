Рекордная цена: во вторник электроэнергия подешевеет на 71 процент

Это первый рекорд понижения цены за много месяцев, когда средняя цена за день составит менее, чем 100 евро.

Последний раз среднесуточная цена менее 100 евро за мегаватт-час была зафиксирована 3 июля – 90,48 евро за мегаватт-час.