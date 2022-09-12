Торгово-сельскохозяйственнная палата: для выхода из нынешнего кризиса необходимы совместные усилия

По словам председателя правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Роомета Сырмуса, очень похвально, что министр по делам сельской жизни созвал встречу с предпринимательскими организациями.

«Учитывая ситуацию, когда энергетический кризис усугубляется с каждым днем, наша продовольственная безопасность является важнейшей задачей. Предприятия сельскохозяйственного и продовольственного секторов нуждаются в особой поддержке в кризис, чтобы не пострадала наше самообеспечение», – сказал Сырмус.

Член правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Меэли Линдсаар указала на серьезную обеспокоенность предпринимателей тем, что крупные предприятия не всегда могут заключить соглашения о фиксированных ценах с продавцами энергии, потому что они просто не предлагаются в связи с высокими рисками.

«На сегодняшней встрече производители продуктов питания сообщили, что им нужен потолок цен на электроэнергию, как и домашним потребителям. Фиксированные цены на электроэнергию неоправданно высоки, и производители не в состоянии выполнить свои долгосрочные обязательства", – подчеркнула Линдсаар.

«Если сейчас идет обсуждение разработки мер поддержки малого и среднего бизнеса, мы должны понимать, что более крупные производители продуктов питания ни при каких обстоятельствах не должны быть исключены из мер по смягчению энергопотребления. Они являются поставщиками жизненно важных услуг», – добавила Линдсаар.