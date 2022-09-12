Сегодня утром министр по делам сельской жизни Урмас Круузе провел встречу с представителями сельскохозяйственных и пищевых профсоюзов, на которой обсуждался кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители, и возможности продолжения хозяйственной деятельности компаний осенью и предстоящей зимой.
Торгово-сельскохозяйственнная палата: для выхода из нынешнего кризиса необходимы совместные усилия
По словам председателя правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Роомета Сырмуса, очень похвально, что министр по делам сельской жизни созвал встречу с предпринимательскими организациями.
«Учитывая ситуацию, когда энергетический кризис усугубляется с каждым днем, наша продовольственная безопасность является важнейшей задачей. Предприятия сельскохозяйственного и продовольственного секторов нуждаются в особой поддержке в кризис, чтобы не пострадала наше самообеспечение», – сказал Сырмус.
Член правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Меэли Линдсаар указала на серьезную обеспокоенность предпринимателей тем, что крупные предприятия не всегда могут заключить соглашения о фиксированных ценах с продавцами энергии, потому что они просто не предлагаются в связи с высокими рисками.
«На сегодняшней встрече производители продуктов питания сообщили, что им нужен потолок цен на электроэнергию, как и домашним потребителям. Фиксированные цены на электроэнергию неоправданно высоки, и производители не в состоянии выполнить свои долгосрочные обязательства", – подчеркнула Линдсаар.
«Если сейчас идет обсуждение разработки мер поддержки малого и среднего бизнеса, мы должны понимать, что более крупные производители продуктов питания ни при каких обстоятельствах не должны быть исключены из мер по смягчению энергопотребления. Они являются поставщиками жизненно важных услуг», – добавила Линдсаар.
Представители Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты считают, что крупные потребители энергии также должны быть проинформированы о пиках цен на электроэнергию, чтобы компании могли немного регулировать потребление электроэнергии в своем производственном процессе. Если обычный потребитель может временно прерывать потребление электроэнергии, то в животноводстве и производстве продуктов питания таких возможностей нет. Следует учитывать, что любое снижение потребления электроэнергии напрямую влияет на благополучие и здоровье животных, не говоря уже о производстве качественной продукции.
Сырмус подчеркнул, что важно поддерживать конкурентоспособность наших производителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках. «Послание представителей производителей продуктов питания было достаточно ясным: сектор нуждается в мерах поддержки по смягчению последствий энергетического кризиса, потому что большие скачки затрат не могут быть перенесены на цены на продукты питания. Мы надеемся, что на электроэнергию и газ будут установлены предельные цены, при превышении которых предпринимателям будут компенсироваться затраты», – сказал он.
Сырмус сказал, что ситуация в сельском хозяйстве также достигает критической точки, когда трудности с поставками удобрений и резкий рост цен ставят под вопрос будущее производство. Трудности с поставками удобрений связаны с закрытием европейских производств из-за отсутствия газа и исключительно высокой цены на газ.
«Если к этому списку добавить, что в следующем году ожидается сокращение сельскохозяйственных субсидий Европейского союза, то нам неизбежно потребуется внутренняя поддержка сельского хозяйства и производства продуктов питания, поэтому средства для этого должны быть запланированы в государственном бюджете», - подтвердил Сырмус.