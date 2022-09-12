Минсоцдел планирует сделать постоянной действующую сейчас компенсацию по больничному

«Прежняя компенсация больничных способствует тому, что заболевший человек останется дома, вне зависимости от того, чем он заболел. Ему не придется беспокоиться о потере значительной части своего дохода. Это поможет людям лучше справляться с усиливающимся экономическим давлением, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Если, обнаружив признаки инфекционного заболевания, мы останемся дома, то снизим риск заразить коллег и других людей, с которыми контактируем. Я одобряю действующую сейчас систему, при которой человек получает компенсацию со второго дня болезни. Государство взяло на себя коллективную ответственность в этом вопросе, я полностью поддерживаю идею того, что так и следует продолжать».

В целях предотвращения распространения заболевания COVID-19 начиная с января 2021 года работодатели выплачивают компенсацию со второго по пятый день больничного листа, а начиная с шестого дня отпуск по болезни оплачивает Больничная касса. По действующему закону такой порядок выплаты пособий по болезни должен был действовать временно до конца 2022 года, новый законопроект предусматривает продление порядка компенсации на неограниченный срок.