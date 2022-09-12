Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, в соответствии с которым действующая до конца года компенсация за больничный со второго дня болезни станет постоянной. Это позволит людям оставаться дома при первых симптомах болезни, не беспокоясь о сохранности дохода.
Минсоцдел планирует сделать постоянной действующую сейчас компенсацию по больничному
«Прежняя компенсация больничных способствует тому, что заболевший человек останется дома, вне зависимости от того, чем он заболел. Ему не придется беспокоиться о потере значительной части своего дохода. Это поможет людям лучше справляться с усиливающимся экономическим давлением, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Если, обнаружив признаки инфекционного заболевания, мы останемся дома, то снизим риск заразить коллег и других людей, с которыми контактируем. Я одобряю действующую сейчас систему, при которой человек получает компенсацию со второго дня болезни. Государство взяло на себя коллективную ответственность в этом вопросе, я полностью поддерживаю идею того, что так и следует продолжать».
В целях предотвращения распространения заболевания COVID-19 начиная с января 2021 года работодатели выплачивают компенсацию со второго по пятый день больничного листа, а начиная с шестого дня отпуск по болезни оплачивает Больничная касса. По действующему закону такой порядок выплаты пособий по болезни должен был действовать временно до конца 2022 года, новый законопроект предусматривает продление порядка компенсации на неограниченный срок.
В допандемический период существовала система, согласно которой компенсация по болезни выплачивалась с четвертого дня, и поэтому многие люди, заболев, продолжали выходить на работу. «В период коронавируса начала укореняться привычка с большей ответственностью и заботой относиться к своему и чужому здоровью. Простудившись, люди оставались дома, чтобы не заражать коллег. Если сейчас мы прекратим выплачивать компенсацию со второго дня болезни, это может быть воспринято обществом как крайне неверный сигнал о том, что в ответственном поведении больше нет необходимости, – добавил министр Пересон. – Вокруг нас постоянно распространяются различные вирусные заболевания, поэтому мы хотим, чтобы нынешний порядок компенсации больничных продолжался бессрочно».
До 2020 года существовала система, при которой работодатель оплачивал больничный с четвертого по восьмой день, а Больничная касса – начиная с девятого дня. В последние два года работодатели выплачивают больничные со второго по пятый день, размер компенсации составляет 70% от заработной платы.
Сохранение действующей сейчас системы не повлечет за собой крупных затрат для работодателей, поскольку хотя работодатель и выплачивает компенсацию со второго дня, по действующей системе он обязан ее выплачивать за четыре, а не за пять дней, как это было до пандемии.
В связи с данной поправкой дополнительные расходы государственного бюджета составят: в 2023 году – 30 млн евро, в 2024 и 2025 годах – 33 млн евро и в 2026 году – 35 млн евро. Планируется, что поправка вступит в силу с 1 января 2023 года. Дополнительные средства, необходимые для досрочной компенсации больничных, являются частью бюджетной заявки Министерства социальных дел на 2023 год.
Проект представлен на согласование в министерства, а также в Эстонскую больничную кассу, Эстонский союз работодателей, Эстонский союз профсоюзов, Эстонскую ассоциацию малых и средних предприятий, Эстонскую торгово-промышленную палату и Эстонское общество семейных врачей.
С законопроектом можно ознакомиться по данной ссылке.