Касса здоровья приглашает на вакцинацию всех жителей Эстонии старше шестидесяти лет

СМС-уведомления будут отправлены поэтапно в зависимости от статуса вакцинации конкретного человека. Первыми сообщения получат все жители Эстонии старше 60 лет, которым еще не была сделана ни одна прививка против коронавируса. Затем уведомления получат те пожилые люди, у которых еще не доведен до конца первый курс вакцинации. После этого сообщения получат пожилые люди, которые должны быть вакцинированы первой или второй бустерной дозой.

«При определенных условиях, таких как наличие хронических заболеваний и пожилой возраст, иммунная система человека недостаточно сильна или устойчива. Поэтому важно, чтобы пожилые люди снова прошли вакцинацию от коронавируса, и СМС-уведомления для нас – надежный способ напомнить людям об этом», – сказала руководитель отдела первичных медицинских услуг Кассы Здоровья Кюлли Фридеманн. По ее словам, в Эстонии все еще много пожилых людей, которые еще не начали курс вакцинации или чья последняя доза вакцины была сделана более шести месяцев назад.