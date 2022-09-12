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В Латвии тысячи учителей начинают бессрочную забастовку

Александра Саарнийт
, журналист
В Латвии тысячи учителей начинают бессрочную забастовку
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Школьный урок.
Школьный урок. Фото: Ain Protsin

По данным Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), через неделю бессрочную забастовку начнут более 23 тысяч работников образования, сообщают латвийские СМИ.

LIZDA подала официальный запрос в Министерство образования и Инспекцию труда в понедельник днем. Ожидается, что забастовка пройдет с 19 сентября, и в ней примут участие работники образования от детских садов до университетов. Сотрудники не будут выходить на работу во время забастовки, а несколько учебных заведений будут закрыты, сообщает латвийское издание LSM.

Глава профсоюза Инга Ванага сообщила, что в забастовке примут участие более 23 тысяч работников образования из приблизительно восьмисот учебных заведений. Правление LIZDA также планирует во вторник встретиться с министром финансов Янисом Рейрсом и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Как сообщает Apollo.lv, латвийских педагогов не устраивает неравномерная нагрузка, ситуацию с которой Министерство образования обещает исправить к 2028 году. Кроме того, учителя требуют постепенного повышения зарплаты.

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