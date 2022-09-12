В Латвии тысячи учителей начинают бессрочную забастовку

LIZDA подала официальный запрос в Министерство образования и Инспекцию труда в понедельник днем. Ожидается, что забастовка пройдет с 19 сентября, и в ней примут участие работники образования от детских садов до университетов. Сотрудники не будут выходить на работу во время забастовки, а несколько учебных заведений будут закрыты, сообщает латвийское издание LSM.