Президент Карис в Рийгикогу ⟩ Даже в условиях кризиса нельзя начинать выкручивать руки правовому государству

Но о чем мы должны здесь помнить, каждый и независимо от взглядов, – это то, что слово и есть дело, которое всегда влечет за собой ответственность.
И в заключение. Когда я стоял перед вами в прошлом году, то заметил, что нам надо обсудить, каков наиболее разумный способ выборов президента в современной Эстонии. Многие дебаты, в том числе с председателями партий и фракций Рийгикогу, прояснили для меня, что для изменения Конституции в настоящее время нет политической воли.
И все же, на мой взгляд, с идеей Конституции согласуется только такое решение, что если президента не удалось избрать в Рийгикогу, то это в любом случае делает коллегия выборщиков. То, чтобы коллегия выборщиков не имела возможности провалить президентские выборы, можно обеспечить одной единственной поправкой к закону, по которой пустые или испорченные бюллетени в избирательной комиссии не учитываются.
Теперь, уважаемые члены Рийгикогу, уже от вас зависит, изменим ли мы этот пункт закона и избежим ли таким образом непонимания со стороны общественности или разочарований на следующих президентских выборах.
В сложные времена нет ничего важнее политических примеров. Этот пример может быть противоречивым, мелочным и двуликим. Он может быть честным, подающим надежды и объединяющим. Он может вывести нас из кризиса, сохранив общество или, наоборот, углубить раскол, сделать проблемы еще более заметными.
Нет никакого сомнения, что проблемы с безопасностью, инфляция и решение бытовых вопросов обострятся в предстоящую очень и зиму. Поэтому я надеюсь, что политический пример каждого члена Рийгикогу станет для всех нас объединяющим, поддерживающим и прямо смотрящим на действительность.