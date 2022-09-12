Президент Карис в Рийгикогу ⟩ Даже в условиях кризиса нельзя начинать выкручивать руки правовому государству

С другой стороны, надо понимать, что мы не можем вечно оплачивать счета за отопление за счет государственного займа. Высокие цены на энергоносители могут держаться годы. Нам экстренно необходимы новые энергетические мощности, которые не зависели бы от произвола воинствующих или недемократических стран. В Эстонии за последние пару десятков лет создано множество концепций и стратегий в части сберегающих окружающую среду решений по энергетике. Так, мощность планируемых морских ветряных парков в несколько раз превышает потребности самой Эстонии, но беда в том, что все это осталось лишь воздушными замками. Прошу теперь работать целеустремленно, чтобы через три или четыре года мы по-прежнему не обсуждали в этом зале необходимость поддерживать домохозяйства и предприятия при оплате выросших счетов за электричество и отопление, а с гордостью говорили о новых электрических мощностях Эстонии.

У нас много технологических предприятий, которые развивают энергетические решения и материалы будущего или оптимизируют энергопотребление. Давайте, смягчая нынешний кризис, воздержимся от решений, которые лишают такие инновации будущего.