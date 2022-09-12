Галерея ⟩ Рийгикогу торжественно открывает осеннюю сессию

«Когда я открывал перед вами предыдущую осеннюю сессию год назад, я заявил, что наша работа должна быть больше направлена ​​на диалог с каждым человеком в Эстонии. Эта цель не изменилась. Мы должны продолжать диалог с народом Эстонии, в котором будет обсуждение о средствах к существованию, безопасности, психическом и физическом здоровье, образовании, экономике и международной ситуации нашего народа", – сказал Ратас и призвал поставить цель донести информацию до каждого жителя Эстонии.

«Люди хотят все больше и больше влиять на решения государства, и я думаю, что только в укреплении демократии возможно, чтобы государство все больше было открыто к диалогу с людьми. Только посредством диалога мы можем решить проблемы людей и предотвратить их», – сказал Ратас.

Председатель Рийгикогу также призвал не бояться улучшать те места, которые, согласно новым знаниям, нуждаются в изменении. «Мир вокруг нас стремительно меняется, и парламент должен нести ответственность за необходимые новшества. Мы должны действовать мудро и мужественно как внутри страны, так и на международном уровне», – сказал он, подчеркнув, что сотрудничество имеет первостепенное значение в изменившейся ситуации с безопасностью.

«Я рад, что во внешней и оборонной политике преобладает консенсус. Безопасности никогда не бывает слишком много, и война также потребовала от нас большего вклада в национальную оборону и активную внешнюю политику», – сказал Ратас.

Также, по его словам, для улучшения будущего Эстонии должны совпадать большие цели. Он отметил, что доступность и устойчивость государственных услуг стали более актуальными из-за последовательных кризисов.