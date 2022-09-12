По всему Таллинну пройдет традиционный фестиваль света

Вице-мэр Владимир Свет рассказал, что на фестивале будут зажжены тысячи огней и свечей, они будут указывать путь, создавая удивительную атмосферу. «Традиционный фестиваль, который зародился в Кадриорге, со временем стал любимым мероприятием горожан, поэтому мы хотим расширить его и провести также в других районах города, чтобы люди испытали положительные эмоции. Культура в широком смысле и конкретнее – литература – озаряют нас светом и помогают двигаться вперед, это своего рода маяки в путешествии нашей жизни. Поэтому фестиваль в этом году не просто указывает дорогу в темноте, но также рассказывает истории, – сказал Свет. – Приглашаем всех горожан завершить летний парковый сезон и захватить с собой в долгую зиму тепло огней и положительные эмоции».

В этом году фестиваль света, помимо Кадриорга, Старого города и парка Паэ, охватит также Мустамяэ, мероприятия пройдут в парке Мянни. Кроме того, в сотрудничестве с Эстонским Союзом писателей, на здании Дома писателей будут отображаться видеопроекции. Фестиваль начнется в четверг, 15 сентября, в парке Паэ – там в 20 часов пройдет поэтическая программа со световым и видео-шоу. Путь из парка Паэ в Кадриорг будет освещен огнями, и гости смогут пройти в Кадриорг по лестнице Екатерины. Торжественное открытие фестиваля света пройдет в Кадриорге у Лебединого пруда 15 сентября в 20:30, затем начнется представление поющих фонтанов и барабанное шоу.