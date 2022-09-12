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По всему Таллинну пройдет традиционный фестиваль света

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По всему Таллинну пройдет традиционный фестиваль света
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Фестиваль света в Кадриорге.
Фестиваль света в Кадриорге. Фото: Liis Treimann

С 15 по 17 сентября в парке Кадриорг, парке Паэ, Старом Таллинне и парке Мянни в Мустамяэ зажгут тысячи огней, приглашая горожан и гостей столицы в путешествие. В этом году темой фестиваля «Свет шагает» станут «Истории в ночи». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.

Вице-мэр Владимир Свет рассказал, что на фестивале будут зажжены тысячи огней и свечей, они будут указывать путь, создавая удивительную атмосферу. «Традиционный фестиваль, который зародился в Кадриорге, со временем стал любимым мероприятием горожан, поэтому мы хотим расширить его и провести также в других районах города, чтобы люди испытали положительные эмоции. Культура в широком смысле и конкретнее – литература – озаряют нас светом и помогают двигаться вперед, это своего рода маяки в путешествии нашей жизни. Поэтому фестиваль в этом году не просто указывает дорогу в темноте, но также рассказывает истории, – сказал Свет. – Приглашаем всех горожан завершить летний парковый сезон и захватить с собой в долгую зиму тепло огней и положительные эмоции».

В этом году фестиваль света, помимо Кадриорга, Старого города и парка Паэ, охватит также Мустамяэ, мероприятия пройдут в парке Мянни. Кроме того, в сотрудничестве с Эстонским Союзом писателей, на здании Дома писателей будут отображаться видеопроекции. Фестиваль начнется в четверг, 15 сентября, в парке Паэ – там в 20 часов пройдет поэтическая программа со световым и видео-шоу. Путь из парка Паэ в Кадриорг будет освещен огнями, и гости смогут пройти в Кадриорг по лестнице Екатерины. Торжественное открытие фестиваля света пройдет в Кадриорге у Лебединого пруда 15 сентября в 20:30, затем начнется представление поющих фонтанов и барабанное шоу.

В парке Кадриорг фестиваль пройдет 15 и 16 сентября, начало в 20:30. В Старом городе 16 сентября в 20:00 у башен Вируских ворот состоится представление артистов жанра огненного шоу, с 20:15 до 23:00 на стенах башен будет показана проекция под названием «Времена года», в 21:00 огненное шоу пройдет в зеленой зоне улицы Харью, а в 21:30 перед кинотеатром «Сыпрус» состоится световое представление «Большая малярная работа».

Эстонский Союз писателей отмечает в этом году 100-летие, а Таллиннский Дом писателя – 60-летие, в честь этого в пятницу, 16 сентября, с 20:30 до 23:00 на здание будет проектироваться видео, иллюстрирующее произведения пяти писателей, которые жили в этом доме. В субботу, 17 сентября, с 20:15 до 23:00 в Старом городе на стенах башен Вируских ворот вновь будет показана проекция «Времена года».

Впервые в Мустамяэ, в парке Мянни также пройдет программа фестиваля. В субботу, 17 сентября, в 20:20 состоится представление «История Мустамяэ – машина отражений», выступят артисты жанра огненного шоу, парк украсят световые инсталляции.

В связи с тем, что в местах проведения фестиваля число парковочных мест ограничено, гостей призывают отдать предпочтение общественному транспорту, прийти пешком или приехать на велосипеде.

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