Фото ⟩ Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в сексуальных преступлениях

Департамент полиции и пограничной охраны сообщил, что у мужчины седые волосы, он носит очки, общается на эстонском языке и передвигается на синем велосипеде.

Полиция будет уточнять подробности происшествия в рамках уголовного производства и просит всех, у кого есть информация о человеке, изображенном на фотографиях, сообщить об этом по телефону 5306 2744 или по электронной почте louna.lkg.list@politsei.ee.