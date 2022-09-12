Печальные итоги дорожного рейда: пьяные водители, наркотики и враждебные символы

Проверка осуществлялась на дорогах и улицах около Нарвы, Йыхви и Раквере. 9 528 водителей были проверены на трезвость.

Всего было поймано 33 пьяных водителя, трое из которых находились в состоянии «криминального» опьянения. В связи с подозрением на наркотическое опьянение, четверо людей были направлены на экспертизу.

Количество нарушений вызывает большую озабоченность

«Это очень большое и удручающее число для трех дней, учитывая, что проверки были локальными», – сказала руководитель отделения полиции Йыхви Анника Эльм. Она отметила, что водитель всегда должен убедиться в своей трезвости, прежде чем сесть за руль.

Руководитель отдела полиции Йыхви Анника Эльм. Фото: Восточная префектура

Водителей, находящихся в состоянии сильного опьянения, задержали в обеденное время в воскресенье. По словам Эльма, некоторые из задержанных утверждали, что выпили несколько кружек пива во время барбекю накануне вечером и подумали, что уже готовы управлять автомобилем.

«Общество не должно допускать вождения в состоянии алкогольного опьянения. Ежегодно по вине пьяных водителей происходит более сотни ДТП, в результате которых кто-то получает травмы или погибает. Это не шутки», –подчеркнули в полиции.

Большое внимание в ходе рейда уделялось и скоростному режиму: всего выявлено 81 нарушение скоростного режима, из них в 18 случаях максимально допустимая скорость была превышена на 20 км/ч, но большинство, то есть 53 нарушения, были в диапазоне 21-40 км/ч сверх установленного законом предела.