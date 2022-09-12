Полиция уделяет все больше внимания происходящему на дорогах. В минувшие выходные в Ляэне- и Ида-Вирумаа были организованы рейды, в ходе которых проверялась трезвость водителей транспортных средств. За три дня было поймано 33 пьяных водителя и выявлено 196 других нарушений.
Печальные итоги дорожного рейда: пьяные водители, наркотики и враждебные символы
Проверка осуществлялась на дорогах и улицах около Нарвы, Йыхви и Раквере. 9 528 водителей были проверены на трезвость.
Всего было поймано 33 пьяных водителя, трое из которых находились в состоянии «криминального» опьянения. В связи с подозрением на наркотическое опьянение, четверо людей были направлены на экспертизу.
Количество нарушений вызывает большую озабоченность
«Это очень большое и удручающее число для трех дней, учитывая, что проверки были локальными», – сказала руководитель отделения полиции Йыхви Анника Эльм. Она отметила, что водитель всегда должен убедиться в своей трезвости, прежде чем сесть за руль.
Водителей, находящихся в состоянии сильного опьянения, задержали в обеденное время в воскресенье. По словам Эльма, некоторые из задержанных утверждали, что выпили несколько кружек пива во время барбекю накануне вечером и подумали, что уже готовы управлять автомобилем.
«Общество не должно допускать вождения в состоянии алкогольного опьянения. Ежегодно по вине пьяных водителей происходит более сотни ДТП, в результате которых кто-то получает травмы или погибает. Это не шутки», –подчеркнули в полиции.
Большое внимание в ходе рейда уделялось и скоростному режиму: всего выявлено 81 нарушение скоростного режима, из них в 18 случаях максимально допустимая скорость была превышена на 20 км/ч, но большинство, то есть 53 нарушения, были в диапазоне 21-40 км/ч сверх установленного законом предела.
Кроме того, пойманы трое водителей, превысившие скорость на 41-60 км/ч, и трое водителей, превысившие скорость более, чем на 60 км/ч.
«Год за годом скорость была одним из главных факторов ДТП с трагическими последствиями, но, к сожалению, количество нарушений настораживает, и кажется, что люди не задумываются о возможных последствиях», – сказала Эльм.
Нелицензированные водители, наркотики и враждебные символы
Помимо всего вышеперечисленного, в ходе рейда были пойманы четыре водителя без прав, трижды в автомобилях были обнаружены наркотики, в четырех случаях были изъяты вещи с враждебной символикой (георгиевские ленточки).
По всем этим делам также были возбуждены дела.
Эльм отметила, что в дорожном рейде участвовали 28 чиновников из разных префектур по всей Эстонии. Цель таких рейдов – сосредоточить больше сил на одном участке, осуществлять надзор за дорожным движением в большем масштабе, быть видимыми для максимального количества участников дорожного движения и исключить из дорожного движения опасных водителей. «Чтобы сделать улицы более безопасными для всех нас», –добавила она.
По данным полиции, в будущем подобные рейды можно ожидать как в Ляэне и Ида-Вирумаа, так и в других частях Эстонии.