Двое бывших военных моряков признаны виновными в крупном хищении

В августе 2021 года Харьюский уездный суд признал двух вышедших в отставку военнослужащих Военно-морских сил Эстонии виновными в присвоении доверенного им для исполнения служебных обязанностей имущества морского флота стоимостью более 205 000 евро.

Суд приговорил 46-летнего Тыну Лембера и 56-летнего Яаса Вокка к трем годам лишения свободы условно и к трем годам и трем месяцам испытательного срока каждого.

Суд также обязал их выплатить по иску, поданному в гражданский суд Эстонской Республикой через Силы обороны, 205 186 евро.

Приговор уездного суда в марте 2022 года оставил в силе и Таллиннский окружной суд.

Как подчеркнула Пыхьяский окружной прокурор Лийза Нуут, от людей, работающих на государственных должностях, в первую очередь ожидают честного выполнения своих обязанностей и исключительно этического поведения.

Судом подтверждено, что Лембер и Вокк совершенными в 2013-2016 годах преступлениями нанесли ВМС ущерб на сумму свыше 205 000 евро.

В приговоре суда говорится, что они не только причинили материальный ущерб, но и нанесли урон репутации Сил обороны и обороноспособности и боеготовности ВМС.