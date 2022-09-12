«Новости в 7» за 12 сентября: центристский пикет против роста цен, танк «Т-34» в Ивангороде и этно-ярмарка в Маарду

Сегодня в выпуске:

- Еще недавно входившая в состав правительства Центристская партия теперь числится в оппозиции и сегодня провела первую публичную акцию против политики властей стране. Кто пришел на пикет и с какими требованиями выступил?

- Тысячи жителей России и гости из Нарвы собрались в Ивангороде на открытии временного монумента с танком Т-34 в главной роли, представляющего собой копию того, что был демонтирован на эстонской стороне.

- В Маарду прошла традиционная осенняя ярмарка, история которой насчитывает уже два десятилетия. Сейчас она носит приставку ЭТНО и фокусируется на национальном многообразии населения города.

- Мировые новости: как шведы будут оплачивать счета за электричество и что произойдет с Эйфелевой башней в районе полуночи.

- За последнее время в Эстонии выступило несколько талантливых и ярких исполнителей из Украины. Посетив некоторые концерты, мы составили для вас небольшой, но яркий музыкальный дайджест.