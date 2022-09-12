Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 12 сентября: центристский пикет против роста цен, танк «Т-34» в Ивангороде и этно-ярмарка в Маарду
Сегодня в выпуске:
- Еще недавно входившая в состав правительства Центристская партия теперь числится в оппозиции и сегодня провела первую публичную акцию против политики властей стране. Кто пришел на пикет и с какими требованиями выступил?
- Тысячи жителей России и гости из Нарвы собрались в Ивангороде на открытии временного монумента с танком Т-34 в главной роли, представляющего собой копию того, что был демонтирован на эстонской стороне.
- В Маарду прошла традиционная осенняя ярмарка, история которой насчитывает уже два десятилетия. Сейчас она носит приставку ЭТНО и фокусируется на национальном многообразии населения города.
- Мировые новости: как шведы будут оплачивать счета за электричество и что произойдет с Эйфелевой башней в районе полуночи.
- За последнее время в Эстонии выступило несколько талантливых и ярких исполнителей из Украины. Посетив некоторые концерты, мы составили для вас небольшой, но яркий музыкальный дайджест.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 12 сентября.