Мнение ⟩ Танец с бревном, или почему Юри Ратас протестует против самого себя

Ратас созывает двести человек, раздает команды, и инфляция останавливается. Только благодаря ему весь цирк собрался, пела группа Fix в песне «Цирк».

От картошки и дров никуда не спастись, раз уж они начали досаждать. Даже, если за один день можешь сделать работу за целый год, как отец Ивана Орава или сам Ратас.

Кая Каллас, против которой была направлена ​​демонстрация перед Рийгикогу, только наблюдает за ростом цен, – таково было послание Центристской партии на митинге.

Остается немного неясным, что премьер-министр может сделать непосредственно против инфляции, но для Центристской партии, выступающей в роли компартии, тут, конечно, вопросов нет. Начальник командует, инфляция останавливается.

Битва Ратаса с самим собой

То, что Ратас самым глупым и неуклюжим образом проиграл свое место в коалиции, конечно, не обсуждается, как и то, что некоторые экономические проблемы, происходящие в стране, возникли в тот момент времени, когда он сам был в правительстве в качестве премьер-министра.

Ничего нельзя с этим поделать. На открытии новой сессии Рийгикогу Ратас и его товарищи протестовали против самих себя. Против своей неискусности в правительстве, против своей неумелости в парламенте.