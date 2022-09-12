На Тоомпеа в понедельник прошел митинг избирателей Цетристской партии против «высоких цен», на котором выступил лидер центристов Ратас. Главный редактор журнала KesKus Юку-Калле Райд утверждает, что таким поступком Юри Ратас протестует против самого себя. На демонстрации был любимый аттрибут Центристской партии – дрова.
Мнение ⟩ Танец с бревном, или почему Юри Ратас протестует против самого себя
У Центристской партии всегда были особенные отношения с дровами. Начало было положено Эдгаром Сависааром, когда он еще сидел в кресле мэра. В то время было очень трудно уследить за мыслями Сависаара. Его просто не интересовало ничего, кроме мелькающих в его собственной голове мыслей.
Как-то ранней осенью собрались на площади члены цирка Эдгара, зимняя картошка и дрова были там же. В итоге, картошка сгнила, а дрова увезли куда-то в неизвестном направлении. Наверное, центристы годами сидели где-то у теплого камина и слушали своего фюрера. Но бревна и картошка преследуют Центристскую партию и по сей день. Даже на недавней демонстрации без дров не обошлись.
Занятой человек всегда имеет зарплату
Юри Ратас был самым прилежным учеником Эдгара, он даже говорил голосом Сависаара, а дрова оставили явный след в его душе. Также картофель. Вспомним недавнее прошлое. Исторически сложилось так, что Юри решил обогатить ленту Facebook наводящей на размышления фотографией, на которой он куда-то несет бревно (в эстонском языке есть игра слов: «palk» – это и бревно, и зарплата, зависит от контекста – прим. ред.).
В то же время Ратас проинформировал избирателей о том, что уже сделано, и что еще предстоит сделать. «Приятных, насыщенных весенних каникул, – сказал Ратас читателям, – последствия ветровала в лесу убраны, деревья для бани срублены на зиму, подготовлены борозды для картофеля и теперь сделаны двери склада… Приятно!».
Ратас созывает двести человек, раздает команды, и инфляция останавливается. Только благодаря ему весь цирк собрался, пела группа Fix в песне «Цирк».
От картошки и дров никуда не спастись, раз уж они начали досаждать. Даже, если за один день можешь сделать работу за целый год, как отец Ивана Орава или сам Ратас.
Кая Каллас, против которой была направлена демонстрация перед Рийгикогу, только наблюдает за ростом цен, – таково было послание Центристской партии на митинге.
Остается немного неясным, что премьер-министр может сделать непосредственно против инфляции, но для Центристской партии, выступающей в роли компартии, тут, конечно, вопросов нет. Начальник командует, инфляция останавливается.
Битва Ратаса с самим собой
То, что Ратас самым глупым и неуклюжим образом проиграл свое место в коалиции, конечно, не обсуждается, как и то, что некоторые экономические проблемы, происходящие в стране, возникли в тот момент времени, когда он сам был в правительстве в качестве премьер-министра.
Ничего нельзя с этим поделать. На открытии новой сессии Рийгикогу Ратас и его товарищи протестовали против самих себя. Против своей неискусности в правительстве, против своей неумелости в парламенте.
Но танец с бревном, конечно, важнее. На это красиво смотреть. Более того, убитый горем из-за повышения цен Ратас сейчас парит как пушинка в танцевальном шоу и скоро полетит на экраны. Является ли бревно его партнером или что-то другое, мы сможем увидеть уже скоро.
Ратас мог бы сказать несколько отцовских и поучительных слов и в адрес электроэнергии, чтобы она перестала дорожать.
Запретим зиму
Цены быстро растут, и застойная зарплата глубоко беспокоит председателя Рийгикогу. Понятно также, что протест против цен поможет, поскольку протест против осени и наступающей зимы поможет в той же мере. И против холода тоже.
Странно слушать, как протестующий против самого себя Ратас в то же время призывает своих коллег по Рийгикогу к конструктивному диалогу. К сожалению, все было не так. Ратас мог бы сказать несколько отцовских и поучительных слов и в адрес электроэнергии, чтобы она перестала дорожать.
Действительно, зачем разбираться с причинами, когда можно организовать митинг?