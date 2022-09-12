Центр общественного транспорта о проблемах с автобусными линиями: ничего не поделать

«Школьный автобус (номер 114), который должен был уехать сегодня в 7.10, не приехал вообще. Думаю, что и соответствующего обратного транспорта не будет. Уведомлений от SEBE нет», – написал разгневанный житель Виймса в группе в Facebook.

Он призывал сообщить о проблемах с автобусными линиями в Северо-Эстонский центр общественного транспорта, который может оштрафовать фирму, осуществляющую перевозки.

Исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андрус Нилиск знает о проблеме.

«Центр задействовал все рычаги, как было согласовано в договоре, но, к сожалению, ничего не поделаешь», – сказал Нилиск. «Перевозчик делает все возможное, чтобы справиться с нехваткой водителей автобусов, но на это потребуется время. Пассажир должен быть готовым к ситуации в будущем, что он больше не сможет общаться с водителем автобуса на эстонском языке».

Государственный сайт peatus.ee, на котором пассажиры получают информацию об уездных линиях, не предлагает данных в режиме реального времени, поэтому могут возникать проблемы. Северо-Эстонский центр общественного транспорта в сотрудничестве с местным самоуправлением и при финансировании проекта MATA приступает к созданию необходимого пассажирам веб-сайта, с которого пассажир может получить информацию в режиме реального времени, а также заказать оповещения о всех изменениях, которые его касаются, по смс или электронной почте, – сказал Нилиск. Этот веб-сайт должен быть завершен в начале 2024 года.