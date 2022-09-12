Начало учебного года выявило проблемы с уездными автобусами, и школьники в Виймси никогда не знают, смогут ли они добраться до школы на автобусе или нет. Северо-Эстонский центр общественного транспорта в этой ситуации разводит руками и в качестве оправдания ссылается на политические решения и текущую ситуацию.
Центр общественного транспорта о проблемах с автобусными линиями: ничего не поделать
«Школьный автобус (номер 114), который должен был уехать сегодня в 7.10, не приехал вообще. Думаю, что и соответствующего обратного транспорта не будет. Уведомлений от SEBE нет», – написал разгневанный житель Виймса в группе в Facebook.
Он призывал сообщить о проблемах с автобусными линиями в Северо-Эстонский центр общественного транспорта, который может оштрафовать фирму, осуществляющую перевозки.
Исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андрус Нилиск знает о проблеме.
«Центр задействовал все рычаги, как было согласовано в договоре, но, к сожалению, ничего не поделаешь», – сказал Нилиск. «Перевозчик делает все возможное, чтобы справиться с нехваткой водителей автобусов, но на это потребуется время. Пассажир должен быть готовым к ситуации в будущем, что он больше не сможет общаться с водителем автобуса на эстонском языке».
Государственный сайт peatus.ee, на котором пассажиры получают информацию об уездных линиях, не предлагает данных в режиме реального времени, поэтому могут возникать проблемы. Северо-Эстонский центр общественного транспорта в сотрудничестве с местным самоуправлением и при финансировании проекта MATA приступает к созданию необходимого пассажирам веб-сайта, с которого пассажир может получить информацию в режиме реального времени, а также заказать оповещения о всех изменениях, которые его касаются, по смс или электронной почте, – сказал Нилиск. Этот веб-сайт должен быть завершен в начале 2024 года.
Также, по словам Нилиск, при закупке новой системы продажи билетов нужно учитывать тот факт, что роль водителя автобуса как обслуживающего лица снижается. Будет создана система при которой пассажир может легко сам выполнять все действия, касающиеся его повседневной жизни и пользованием общественным транспортом. Например, он привел в пример самоходные автобусы.
Нынешние политические решения также не способсвуют развититию общественного транспорта. «Жизнь показала, что бесплатных вещей не бывает, и бесплатный общественный транспорт тоже не жизнеспособен в долгосрочной перспективе», – сказал он.
Автобусы переполнены в часы пик, и в нормальных рыночных условиях линии должны быть сжаты, чтобы пассажир мог получить более качественное обслуживание. В таком случае система сможет получать больше денег.
«В выбранной нами системе ситуация такова, что из-за нехватки денег пришлось сократить перевозки, и сейчас стоит большой вопрос о дальнейших перспективах общественного транспорта, так как цены на топливо сделали сумасшедший скачок с начала года и перевозчики в перспективе не будут в состоянии выполнять условия контрактов при имеющемся финансировании», – пояснил Нилиск.
Получить комментарий представителя SEBE не удалось.