В Кристийне открыли построенную в рамках народного бюджета Таллинна тропу приключений

Автор победившей идеи – Рэйчел Каролин Кунда, 15-летняя школьница из Таллинна, чью идею с радостью поддержали жители Кристийне. На мероприятии выступил с захватывающим выступлением Яан Роосе, который является чемпионом мира по слэклайну и лучшим канатоходцем Эстонии.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, в Кристийне всегда с радостью принимают всевозможные аттракционы. «Низкая тропа приключений парка Лёвенру – одна из самых больших приключенческих троп в Эстонии. Интерес местных жителей к этому объекту во время оформления разрешения на строительство и эксплуатации был очень высоким. Исходя из этого можно понять какие аттракционы в общественном месте просто необходимы. Люди с удовольствием проводят свободное время на свежем воздухе, особенно, если его можно провести активно и интересно. На низкой тропе приключений рады всем, вход свободный, нужно только соблюдать правила безопасности и разумно оценивать свои физические возможности», – добавила Рийбе.

По словам руководителя проекта фирмы 3park Eesti OÜ Каспара Нымберга, для прохождения трассы не требуется специального снаряжения, все элементы установлены низко, чтобы пользоваться было удобно и безопасно. «В мерах безопасности установлено специальное покрытие, смягчающее падение. Тропа приключений включает в себя множество интенсивных элементов восхождения и два длинных спуска», – сказал Нымберг.