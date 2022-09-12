В понедельник в Таллинне состоялось открытие тропы приключений в парке Лёвенру, на которой могут испытать себя все любители ярких ощущений. Расположенную на небольшой высоте тропу приключений построили в рамках народного бюджета города Таллинна.
В Кристийне открыли построенную в рамках народного бюджета Таллинна тропу приключений
Автор победившей идеи – Рэйчел Каролин Кунда, 15-летняя школьница из Таллинна, чью идею с радостью поддержали жители Кристийне. На мероприятии выступил с захватывающим выступлением Яан Роосе, который является чемпионом мира по слэклайну и лучшим канатоходцем Эстонии.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, в Кристийне всегда с радостью принимают всевозможные аттракционы. «Низкая тропа приключений парка Лёвенру – одна из самых больших приключенческих троп в Эстонии. Интерес местных жителей к этому объекту во время оформления разрешения на строительство и эксплуатации был очень высоким. Исходя из этого можно понять какие аттракционы в общественном месте просто необходимы. Люди с удовольствием проводят свободное время на свежем воздухе, особенно, если его можно провести активно и интересно. На низкой тропе приключений рады всем, вход свободный, нужно только соблюдать правила безопасности и разумно оценивать свои физические возможности», – добавила Рийбе.
По словам руководителя проекта фирмы 3park Eesti OÜ Каспара Нымберга, для прохождения трассы не требуется специального снаряжения, все элементы установлены низко, чтобы пользоваться было удобно и безопасно. «В мерах безопасности установлено специальное покрытие, смягчающее падение. Тропа приключений включает в себя множество интенсивных элементов восхождения и два длинных спуска», – сказал Нымберг.
«Наша фирма построила более сотни приключенческих троп, как по Эстонии, так и за рубежом, но тропа приключений в парке Лёвенру стала одной из самых больших проектов. Мы всегда стараемся делать все качественно и с энтузиазмом, надеемся что результат всем понравится», – сказал исполнительный директор фирмы 3park Eesti OÜ Каспар Нымберг.
Результатом осталась довольна и автор идеи Рэйчел Каролин Кунда. «Мне очень нравится! Я даже не думала, что моя идея победит. Я большой любитель троп приключений, поэтому я, несомненно, счастлива, что жителям Кристийне также понравилась эта идея, и они поддержали ее во время голосования. Теперь тропа готова, а результат даже лучше, чем я предполагала!», – сказала Кунда.
Каждый житель Таллинна может представить идеи для народного бюджета, по обустройству своего района, которые можно было бы воплотить за счет муниципальных средств. Представление идей для народного бюджета на 2023 год началось сегодня, 12 сентября и продлится до 2 октября 2022. Представить свои идеи для народного бюджета можно на сайте https://www.tallinn.ee/ru/kaasaveelarve , в районных управах или в бюро обслуживания Таллиннской горуправы.
Тропа приключений в парке Лёвенру была спроектирована и построена фирмой 3park Eesti OÜ и финансировалась из средств столичного народного бюджета.