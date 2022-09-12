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Снос советского памятника в Раади: беспорядков не произошло

Райму Хансон
Снос советского памятника в Раади: беспорядков не произошло
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В понедельник вечером при демонтаже работали два экскаватора.
В понедельник вечером при демонтаже работали два экскаватора. Фото: Ragnar Peets

Работы, начатые в понедельник утром у советского памятника и воинской могилы на берегу озера Раади, продолжались весь день. Около 19 часов памятник был полностью демонтирован.

По словам охранников, день прошел мирно. Они заметили одного мужчину на велосипеде, которого, вероятно, больше интересовала закрытая территория, чем остальных, но он ушел после разговора с полицейским патрулем.

Если пройти от одного конца временного забора до другого, то нужно сделать около 350 шагов.
Если пройти от одного конца временного забора до другого, то нужно сделать около 350 шагов. Фото: Ragnar Peets
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