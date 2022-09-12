Работы, начатые в понедельник утром у советского памятника и воинской могилы на берегу озера Раади, продолжались весь день. Около 19 часов памятник был полностью демонтирован.
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Снос советского памятника в Раади: беспорядков не произошло
Снос советского памятника в Раади: беспорядков не произошло
По словам охранников, день прошел мирно. Они заметили одного мужчину на велосипеде, которого, вероятно, больше интересовала закрытая территория, чем остальных, но он ушел после разговора с полицейским патрулем.
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