Азербайджан нанес артиллерийские удары по армянским городам вблизи Карабаха

The intensive exchange of fire that started as a result of large-scale provocation by the #Azerbaijan'i side continues.

The #ArmedForces of #Armenia are responding adequately.

The Ministry of Defence will provide regular updates on the development of the situation. — MoD of Armenia 🇦🇲 (@ArmeniaMODTeam) September 12, 2022

«13 сентября в 00:05 (23:05 тлн) подразделения ВС [Вооруженные силы] Азербайджана начали стрельбу из артиллерии, крупнокалиберного огнестрельного оружия по позициям Армении в Горисе, Сотке и Джермуке. Враг также использует БПЛА [беспилотные летательные аппараты]», — заявил Торосян. Горис и Джермук — армянские города с населением 20 тысяч и 8 тысяч человек соответственно вблизи границы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Сотк — небольшое приграничное село.

Местные жители рассказали News.am, что обстрелы идут в районе Черного озера. Люди также заметили в небе беспилотники. Депутат парламента Армении Анна Григорян утверждает, что в наступление идет и в направлении Капана.

В соцсетях появляются видео обстрелов, власти Армении призывают жителей не публиковать такие кадры.

Минобороны Азербайджана в свою очередь выпустило заявление, в котором обвинило Ереван в диверсии. «Вооруженные силы Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. <…> Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги», — сказано в заявлении.

По версии Баку, бой завязался после диверсий, из минометов обстреляны азербайджанские позиции, есть потери среди личного состава. Артобстрелы Азербайджан называет «подавление огневых точек противника» и ответными мерами. По данным азербайджанской стороны, армия Армении также теряет бойцов. Потери в рядах ВС Армении подтвердили и в армянском минобороны.