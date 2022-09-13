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Азербайджан нанес артиллерийские удары по армянским городам вблизи Карабаха

В Баку это назвали ответом на «диверсии» Еревана
«Новая Газета. Европа»
Азербайджан нанес артиллерийские удары по армянским городам вблизи Карабаха
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Арам Торосян
Арам Торосян Фото: Скриншот с видео

Министерство обороны Армении сообщило об обстреле своих территорий вблизи непризнанного Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Об этом в своем фейсбуке написал пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян, пишет Новая газета Европа.

«13 сентября в 00:05 (23:05 тлн) подразделения ВС [Вооруженные силы] Азербайджана начали стрельбу из артиллерии, крупнокалиберного огнестрельного оружия по позициям Армении в Горисе, Сотке и Джермуке. Враг также использует БПЛА [беспилотные летательные аппараты]», — заявил Торосян. Горис и Джермук — армянские города с населением 20 тысяч и 8 тысяч человек соответственно вблизи границы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Сотк — небольшое приграничное село.

Местные жители рассказали News.am, что обстрелы идут в районе Черного озера. Люди также заметили в небе беспилотники. Депутат парламента Армении Анна Григорян утверждает, что в наступление идет и в направлении Капана.

В соцсетях появляются видео обстрелов, власти Армении призывают жителей не публиковать такие кадры.

Минобороны Азербайджана в свою очередь выпустило заявление, в котором обвинило Ереван в диверсии. «Вооруженные силы Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. <…> Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги», — сказано в заявлении.

По версии Баку, бой завязался после диверсий, из минометов обстреляны азербайджанские позиции, есть потери среди личного состава. Артобстрелы Азербайджан называет «подавление огневых точек противника» и ответными мерами. По данным азербайджанской стороны, армия Армении также теряет бойцов. Потери в рядах ВС Армении подтвердили и в армянском минобороны.

Район, где происходят столкновения, может стать сухопутным коридором для Азербайджана в Нахичевань — анклав страны, который отделен от основной части государства территорией Армении. Путь в Нахичевань может стать транспортной артерией между Турцией и Азербайджаном.

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