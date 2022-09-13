После церемонии прощания в Эдинбурге гроб с телом Елизаветы II отправят в Лондон, где 19 сентября состоятся похороны.
В Шотландии простились с Елизаветой II
В соборе Святого Эгидия в Эдинбурге в понедельник, 12 сентября, прошла церемония прощания с Елизаветой II. Поминальной службе в храме предшествовала церемония на так называемой Королевской миле в Эдинбурге, где тысячи людей провожали кортеж с гробом покойной королевы Великобритании, выехавший из Холирудского дворца.
Перед этим во дворце королю Карлу III вручили церемониальные ключи от Эдинбурга. После монарх и другие члены королевской семьи проследовали процессией вслед за гробом. В соборе все четверо детей Елизаветы II отстояли почетный караул возле гроба матери. Обряд длился 10 минут и в нем впервые приняла участие принцесса Анна – она была одета в мужской мундир, отмечает Би-би-си.
Одновременно тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попрощаться с Елизаветой II. В полиции агентству AFP сообщили, что раздали 30 тысяч браслетов, дающим ожидающим право войти в собор, который будет оставаться открытым всю ночь.
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
Гроб с телом покойной королевы останется в Соборе Святого Эгидия до раннего вечера 13 сентября, после чего его на самолете доставят на авиабазу Королевских военно-воздушных сил под Лондоном. Оттуда тело перевезут в Букингемский дворец, где его встретят король Карл III с супругой Камиллой. Во второй половине дня 14 сентября гроб будет доставлен в Вестминстерский дворец, где в течение четырех дней у всех желающих будет возможность попрощаться с Елизаветой II. Государственные похороны состоятся в понедельник, 19 сентября. Этот день будет объявлен выходным по всей Великобритании.
Король Карл III впервые выступил в парламенте
Перед прибытием в Эдинбург король Карл III впервые в новом статусе выступил в парламенте Великобритании. В своей речи он выразил благодарность членам парламента за соболезнования и назвал Елизавету II примером самоотверженной службы Великобритании.
“Parliament is the living and breathing instrument of our democracy,” King Charles III said in his first address to Parliament as Britain's monarch.— The New York Times (@nytimes) September 12, 2022
The king pledged to uphold the principles of the country’s constitutional monarchy. https://t.co/EklbL2jYmi pic.twitter.com/zaevT2mNdH
«Еще в очень молодом возрасте покойная королева посвятила себя служению стране, ее народу и сохранению бесценных принципов конституционного правления, которые являются фундаментом нашего государства. Она была образцом беззаветного исполнения долга, и, с божьей помощью и вашими советами, я твердо намерен строго следовать ее примеру», – сказал Карл III.
70-летие пребывания Елизаветы II на троне Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Рядом с Елизаветой в замке Балморал в Шотландии находились на тот момент наследник престола принц Чарльз (ныне - монарх Карл III) с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и сестрой, принцессой Анной. Кроме того, в замок прибыли второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский и младший сын принц Эдвард, граф Уэссекский, а также внук, принц Уильям. Супруга Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин осталась в Виндзоре. Еще один внук, принц Гарри, прибыл в Балморал чуть позже и без супруги, герцогини Сассекской Меган. Несколькими месяцами ранее Соединенное Королевство отметило 70-летие пребывания Елизаветы II на троне. Она стала первым британским монархом с таким сроком правления.