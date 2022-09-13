В Шотландии простились с Елизаветой II

В соборе Святого Эгидия в Эдинбурге в понедельник, 12 сентября, прошла церемония прощания с Елизаветой II. Поминальной службе в храме предшествовала церемония на так называемой Королевской миле в Эдинбурге, где тысячи людей провожали кортеж с гробом покойной королевы Великобритании, выехавший из Холирудского дворца.

Перед этим во дворце королю Карлу III вручили церемониальные ключи от Эдинбурга. После монарх и другие члены королевской семьи проследовали процессией вслед за гробом. В соборе все четверо детей Елизаветы II отстояли почетный караул возле гроба матери. Обряд длился 10 минут и в нем впервые приняла участие принцесса Анна – она была одета в мужской мундир, отмечает Би-би-си.

Одновременно тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попрощаться с Елизаветой II. В полиции агентству AFP сообщили, что раздали 30 тысяч браслетов, дающим ожидающим право войти в собор, который будет оставаться открытым всю ночь.

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября