Индексы газового рынка имеют тенденцию к снижению, и в ноябре цены на газ могут упасть с августовских 350 евро за МВт.ч до 200 евро за МВт.ч, утверждает председатель правления эстонской газовой компании Eesti Gaas Маргус Каазик.
Эстонские эксперты отмечают снижение цен на газ
По его словам, еще большему снижению цен поспособствует завершение строительства инфраструктуры по приемке сжиженного природного газа (СПГ) в Финском заливе.
«Позитивная новость состоит в том, что цены на газ постепенно "сдуваются". Если в июле и августе цены на газ что ни день устанавливали новые рекорды, то в конце августа цена газа снизилась до 350 евро за МВТ.ч, и после этого его стоимость быстро пошла на убыль. На данный момент индексы газового рынка указывают 200 евро в ноябре и декабре, но это снижение было очень быстрым, и когда мы на самом деле туда придем, цены могут спуститься до 150 евро», – сказал Каазик в понедельник на заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю госбюджета.
По данным пресс-службы парламента, снизить цены на газ удалось благодаря сокращению его потребления и поставкам из Литвы в Эстонию СПГ, купленного в Норвегии.
Руководитель Eesti Gaas подчеркнул при этом, что уже запасенного газа и объемов по договорным прямым поставкам на весь отопительный период не хватит. «На сегодня мы предполагаем, что у нас в Палдиски или в финском Инкоо все же будет построена инфраструктура по приемке СПГ, чтобы мы смогли закачать дополнительные объемы газа. Но поскольку пока этой инфраструктуры нет, мы подали ходатайство о покупке норвежского СПГ в Литве в начале 2023 года», – добавил он.
По словам Марти Хяяля – руководителя компании Alexela, строящей в Палдиски причал по приемке СПГ, он также прогнозирует тенденцию снижения цен на газ. Доля СПГ на европейском газовом рынке в последние месяцы резко выросла в связи с планами стран Европы ограничить свою зависимость от трубопроводного газа из России. Это значит, что цену трубопроводного газа сейчас уже формирует стоимость СПГ на мировых рынках. «Стоимость СПГ по сравнению с трубопроводным газом заметно ниже, что приводит к удешевлению трубопроводного газа в Европейском регионе», – сказал Хяяль.
Он добавил, что цены на СПГ в Европе все же выше в сравнении с ценами мирового рынка. «Проблема в организации рынка. Договоры на поставки СПГ на рынки Европы и Эстонии очень трудно вывести, поскольку надо брать как минимум десятилетние обязательства, и об этой цене речи не идет. Это как раз причина того, почему наш регион не может получить лучшие цены на СПГ в мире», – отметил Хяэль.