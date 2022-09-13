Эстонские эксперты отмечают снижение цен на газ

По его словам, еще большему снижению цен поспособствует завершение строительства инфраструктуры по приемке сжиженного природного газа (СПГ) в Финском заливе.

«Позитивная новость состоит в том, что цены на газ постепенно "сдуваются". Если в июле и августе цены на газ что ни день устанавливали новые рекорды, то в конце августа цена газа снизилась до 350 евро за МВТ.ч, и после этого его стоимость быстро пошла на убыль. На данный момент индексы газового рынка указывают 200 евро в ноябре и декабре, но это снижение было очень быстрым, и когда мы на самом деле туда придем, цены могут спуститься до 150 евро», – сказал Каазик в понедельник на заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю госбюджета.

По данным пресс-службы парламента, снизить цены на газ удалось благодаря сокращению его потребления и поставкам из Литвы в Эстонию СПГ, купленного в Норвегии.