Судьи FIA извинились перед эстонским гонщиком Юри Випсом, которому в минувшее воскресенье на этапе Формулы – 2 назначили слишком строгий штраф.
Судьи извинились перед Юри Випсом за слишком жесткое наказание
На 13-м круге ралли Монца Випс столкнулся с Лайамом Лоусоном, чья машина в итоге развернулась и сломала переднее крыло. По мнению судей, виновником оказался Випс и ему назначили десятисекундный стоп-энд-гоу штраф.
Однако на самом деле судьи хотели назначить нашему гонщику стандартный десятисекундный штраф.
«Из-за административной ошибки на мониторе центра соревнований было указано именно это наказание - стоп-энд-гоу. Команда исполнила наказание до того, как мы смогли его изменить. Для исправления такой ошибки нет какого-то механизма. Мы приносим извинения гонщику и команде», - отмечено в документации федерации.
После штрафа Випс с восьмого места опустился на 13-е, но к финишу пришел 11-м.
А поскольку из-за того, что сразу после гонок был дисквалифицирован за несоответствие требованиям гонщик DAMS Аюму Иваса, пришедший третьим, Випс занял десятое место.
Перед последним этапом сезона у Випса 110 баллов и десятое место. Последний этап назначен на 19 и 20 ноября и пройдет в Абу-Даби.