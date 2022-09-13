Судьи извинились перед Юри Випсом за слишком жесткое наказание

На 13-м круге ралли Монца Випс столкнулся с Лайамом Лоусоном, чья машина в итоге развернулась и сломала переднее крыло. По мнению судей, виновником оказался Випс и ему назначили десятисекундный стоп-энд-гоу штраф.

Однако на самом деле судьи хотели назначить нашему гонщику стандартный десятисекундный штраф.

«Из-за административной ошибки на мониторе центра соревнований было указано именно это наказание - стоп-энд-гоу. Команда исполнила наказание до того, как мы смогли его изменить. Для исправления такой ошибки нет какого-то механизма. Мы приносим извинения гонщику и команде», - отмечено в документации федерации.

После штрафа Випс с восьмого места опустился на 13-е, но к финишу пришел 11-м.

А поскольку из-за того, что сразу после гонок был дисквалифицирован за несоответствие требованиям гонщик DAMS Аюму Иваса, пришедший третьим, Випс занял десятое место.