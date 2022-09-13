Фото и видео ⟩ На Тоомпеа прошла акция протеста учителей

В своем обращении эстонские учителя заявили: «Если зарплата существенно не увеличится – будет забастовка. Но до этого у Рийгикогу еще есть возможность принять решение о повышении учителям зарплаты. Чтобы ускорить этот процесс, на Тоомпеа пройдет ярмарка вакансий для политиков: им предложат поработать учителями, благо места есть в школах по всей Эстонии. А нанимать, кроме членов Рийгикогу, уже некого».