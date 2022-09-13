В 9:00 перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа начнется акция протеста Союза работников сферы образования, призванная привлечь внимание к низкой заработной плате учителей и вытекающей из этой проблемы нехватке учителей.
Фото и видео ⟩ На Тоомпеа прошла акция протеста учителей
В своем обращении эстонские учителя заявили: «Если зарплата существенно не увеличится – будет забастовка. Но до этого у Рийгикогу еще есть возможность принять решение о повышении учителям зарплаты. Чтобы ускорить этот процесс, на Тоомпеа пройдет ярмарка вакансий для политиков: им предложат поработать учителями, благо места есть в школах по всей Эстонии. А нанимать, кроме членов Рийгикогу, уже некого».
«Ярмарка вакансий будет символической, но масштабной. На ярмарке будут представлены рекламные и информационные щиты, звуковое оборудование. Можно посмотреть, как народные избранники, приехавшие на Тоомпеа, реагируют на предложения пработать в той или иной эстонской школе и послушать, что думают о зарплатах эстонских учителей», – сказано в обращении Союза работников сферы образования.