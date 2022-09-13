Прямой эфир ⟩ Учителя проводят акцию протеста на Тоомпеа, не исключена масштабная забастовка

В своем обращении эстонские учителя заявили: «Если зарплата существенно не увеличится – будет забастовка. Но до этого у Рийгикогу еще есть возможность принять решение о повышении зарплаты учителям. Чтобы ускорить этот процесс, на Тоомпеа проведется ярмарка вакансий для найма политиков в качестве учителей, где вакансии предлагаются в школах по всей Эстонии. Всех членов Рийгикогу лично приглашают на работу в школу, потому что нанимать больше некого».