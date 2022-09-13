В 9:00 перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа начнется акция протеста Союза работников сферы образования, призванная привлечь внимание к низкой заработной плате учителей и вытекающей из этой проблемы нехватке учителей.
Прямой эфир ⟩ Учителя проводят акцию протеста на Тоомпеа, не исключена масштабная забастовка
В своем обращении эстонские учителя заявили: «Если зарплата существенно не увеличится – будет забастовка. Но до этого у Рийгикогу еще есть возможность принять решение о повышении зарплаты учителям. Чтобы ускорить этот процесс, на Тоомпеа проведется ярмарка вакансий для найма политиков в качестве учителей, где вакансии предлагаются в школах по всей Эстонии. Всех членов Рийгикогу лично приглашают на работу в школу, потому что нанимать больше некого».
«Ярмарка вакансий будет символичной, но масштабной. На ярмарке будут представлены рекламные и информационные щиты, звуковое оборудование. Можно посмотреть, как народные избранники, приехавшие на Тоомпеа, реагируют на предложения работать в той или иной эстонской школе и послушать, что думают о зарплатах эстонских учителей», – сказано в обращении Союза работников сферы образования.