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Прямой эфир ⟩ Учителя проводят акцию протеста на Тоомпеа, не исключена масштабная забастовка

Депутатам предлагают вакансии учителей
rus.postimees.ee
Учителя проводят акцию протеста на Тоомпеа, не исключена масштабная забастовка
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В 9:00 перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа начнется акция протеста Союза работников сферы образования, призванная привлечь внимание к низкой заработной плате учителей и вытекающей из этой проблемы нехватке учителей.

В своем обращении эстонские учителя заявили: «Если зарплата существенно не увеличится – будет забастовка. Но до этого у Рийгикогу еще есть возможность принять решение о повышении зарплаты учителям. Чтобы ускорить этот процесс, на Тоомпеа проведется ярмарка вакансий для найма политиков в качестве учителей, где вакансии предлагаются в школах по всей Эстонии. Всех членов Рийгикогу лично приглашают на работу в школу, потому что нанимать больше некого».

«Ярмарка вакансий будет символичной, но масштабной. На ярмарке будут представлены рекламные и информационные щиты, звуковое оборудование. Можно посмотреть, как народные избранники, приехавшие на Тоомпеа, реагируют на предложения работать в той или иной эстонской школе и послушать, что думают о зарплатах эстонских учителей», – сказано в обращении Союза работников сферы образования. 

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