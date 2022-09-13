ВИДЕО ⟩ Эстонский флаг или нет? Эмблема на рукаве убитого в Украине солдата вызывает вопросы

Шокирующее видео с мертвыми солдатами, лежащими в окопе, было прислано в редакцию Elu24 группой Facebook «Maskita minek».

Однако внимание привлекла нашивка на правой руке одного из солдат - сине-белый флаг. Поэтому быстро распространилась информация, что это может быть эстонский солдат.

Таави Каротамм, начальник пресс-службы Генерального штаба Сил обороны, сказал редакции, что в данном случае трудно определить национальность человека на видео. Однако он подтвердил, что ни Силы обороны, ни Кайтселийт не направили ни одного из своих военнослужащих для участия в военных действиях в Украине.

На первый взгляд может показаться, что на видео изображен эстонский триколор, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что на флаге не три цвета, а только синий и белый. Однако именно этот символ используется британским Королевским флотом.

Видео ниже содержит сцены насилия и жестокости.

Согласно Женевской конвенции 1949 года, конфликтующие стороны должны обеспечить почетное захоронение погибших. В конце мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила, что было выявлено около 15 000 случаев военных преступлений.

Даже если бы это была эмблема эстонского флага, нельзя было бы быть до конца уверенным в том, что ее носитель – эстонец.

Сине-черно-белую нашивку можно приобрести и онлайн. Кроме того, украинские боевики, получившие помощь из Эстонии, якобы прикрепляли эмблемы эстонского флага к своей форме в знак единства.

Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost