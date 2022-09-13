Итоги наступления Украины под Харьковом: изюмского фронта больше нет

Еще с лета стали появляться сообщения о предстоящем крупном наступлении украинской армии на юге. Многие военные аналитики указывали на уязвимое положение российских группировок в Херсоне и на криворожском направлении, находящихся на правом берегу Днепра, возможность перерезать им пути снабжения с последующим окружением и ликвидацией.

Действия украинского командования на южном фронте вполне укладывались в эту картину. Украинские военные подтягивали подкрепления, провели серию локальных наступательных операций, заняли плацдарм на левом берегу реки Ингулец, мосты через Днепр стали методично уничтожать недавно полученными американскими «Хаймарсами» - и довольно скоро вывели их из строя. Регулярно наносились удары по военным объектам в тылу российских войск, а с середины августа мощные взрывы начались и в аннексированном Крыму.

карта боевых действий на юге Украины Фото: BBC

Российское командование на юге действовало осторожно. Несмотря на переброску туда значительной части сил с Донбасса и вновь сформированных подразделений, оно не спешило переправлять их на правый берег Днепра и вводить в бой.

С одной стороны, украинские атаки удавалось отражать и имеющимися силами. С другой - в случае резкой активизации боевых действий проблема снабжения только усилилась бы.