В квартире загорелся мобильный телефон

Совсем недавно в центр управления G4S поступил сигнал пожарной тревоги из дома, находящегося в Ляэне-Вирумаа. Причиной сигнала тревоги стал задымившийся смартфон. «Мы часто слышим, как говорят, мол, у меня пожара не будет, потому что я постоянно проверяю у себя дома нагревательные элементы. К сожалению, реальность такова, что часто причиной серьезных пожаров становится какая-либо бытовая техника или устройство, хотя нам кажется, что это невозможно», – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

К счастью, происшествие в Ляэне-Вирумаа закончилось хорошо, и большую роль в этом сыграл надежный датчик дыма и угарного газа Nublu, который не только привлек в квартире внимание хозяина, но и отправил сигнал в центр управления. «К сожалению, результаты проведенного весной исследования показали, что у десятков тысяч семей в Эстонии нет датчика дыма и угарного газа», – сказал Пярьяла и подчеркнул, что пожар не сообщает о себе, но от худшего всегда спасет исправный датчик дыма и угарного газа.