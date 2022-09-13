Интервью ⟩ Лидер популярной группы «Океан Эльзы» о музыке во время войны и украинской воле к победе

Сейчас идет много дискуссий о том, кто и что должен делать, про россиян и так далее. Но я знаю многих людей, которые имеют российские паспорта и которые еще с 2014 года не переставали поддерживать Украину громко, активно, своими действиями. К сожалению, сегодня им нет места в России.

– Многие ваши песни становятся как бы пророческими. Вспомнить хотя бы песню «Стіна» или «Стріляй» из вашего последнего альбома «Земля». Вы задумывались, как это работает?

– Самое интересное, что эти песни написаны про отношения между людьми. Ни одна из этих песен не несла в себе изначально какую-то военную нагрузку. Просто отношения между влюбленными или в принципе между людьми иногда похожи на весну, радугу и солнце, а иногда на военные действия. Поэтому в моих песнях присутствуют такие метафоры.