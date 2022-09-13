Восьмого сентября в Saku Suurhall состоялся концерт группы «Океан Эльзы». Ее лидер Святослав Вакарчук зажег в прохладном Таллинне огонь песен украинской революции.
Интервью ⟩ Лидер популярной группы «Океан Эльзы» о музыке во время войны и украинской воле к победе
В настоящее время у Святослава Вакарчука проходит длительный концертный тур по городам Европы. В перерывах он ездит с концертами на передовую или привозит гуманитарную помощь в больницы прифронтовых городов. Мы поговорили с ним накануне его выступления в столице Эстонии.
– Святослав, что бы вы хотели сказать вашим поклонникам в Таллинне из украинской диаспоры, эстонцам, но также и русским?
– После начала войны я воспринимаю людей, исходя из их публичного отношения к российской агрессии. Мне все равно, слушает человек мою музыку или нет. Если человек переключает радио, когда играет «Океан Эльзы», но работает на победу, это – мой побратим, близкий мне человек. Даже если наши хейтеры делают хорошие дела, я их люблю и обнимаю.
Но если человек – большой фанат наших песен, знает их на память, но находится на позиции врага, значит, человек на позиции врага, и никакая музыка нас не объединит.
Я уверен, что люди, которые будут на наших концертах, будут разделять те ценности, о которых я буду петь со сцены. И они будут поддерживать ту цель, ради которой мы приезжаем, – победа Украины.
А Россия – это враг, она напала на нас и несет ответственность за все страдания украинского народа. Как прямую ответственность военного и политического руководства, так и косвенную – ответственность всех тех, кто молчит и боится.
Сейчас идет много дискуссий о том, кто и что должен делать, про россиян и так далее. Но я знаю многих людей, которые имеют российские паспорта и которые еще с 2014 года не переставали поддерживать Украину громко, активно, своими действиями. К сожалению, сегодня им нет места в России.
– Многие ваши песни становятся как бы пророческими. Вспомнить хотя бы песню «Стіна» или «Стріляй» из вашего последнего альбома «Земля». Вы задумывались, как это работает?
– Самое интересное, что эти песни написаны про отношения между людьми. Ни одна из этих песен не несла в себе изначально какую-то военную нагрузку. Просто отношения между влюбленными или в принципе между людьми иногда похожи на весну, радугу и солнце, а иногда на военные действия. Поэтому в моих песнях присутствуют такие метафоры.
Но искусство на то и искусство, чтобы в этих песнях проявилось что-то пророческое. Например, в оригинале песня «Стена» была записана для проекта «Брюссель», и там была фраза: «Кем мы с тобой будем, когда закончится наша война». А когда мы уже записывали эту песню для репертуара «Океана Эльзы», я предложил: давайте мы запишем не «наша война», а «их война». Что «Впала між нами стіна» (песня из альбома «Земля» – прим. ред.) – это будет не про мои отношения с кем-то, а про наши отношения с Европой. Ну и записали мы ее в феврале 2013 года, а буквально через год началась война в Украине.
– Как выживает сейчас ваша группа в таких условиях?
– Мне грех жаловаться. Я бываю на фронте, но я там провожу в среднем 20–25 процентов своего времени, а солдаты сидят в окопах 24/7. Я езжу на Запад говорить об Украине и собирать деньги, езжу на фронт. Я полностью реализован. Единственная вещь, которая меня сильно угнетает: я очень редко вижу семью, и это для меня такое моральное испытание. Это очень непросто, и этого я не буду скрывать.
– В День независимости Украины вы исполнили в прямом эфире песню «Все буде добре». Оглядываясь на все увиденное вами за полгода войны, скажете ли вы, что все «буде добре»?
– С одной стороны, мне хочется вам сказать, что Украина побеждает. Я действительно думаю, что впервые за 300 лет у нас появился шанс не просто завоевать независимость, но и закрепить эту победу такой, знаете, сургучной печатью.
Но, с другой стороны, впереди еще очень много работы. И это опасно, потому что можно вечно находиться в состоянии, когда ты уже не проиграл, но еще не победил. Поэтому наша задача – как можно быстрее довести войну до победного конца. На ее решение должны быть сейчас направлены усилия всей страны.