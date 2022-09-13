В Кадриоргском музее открывается выставка работ знаменитых немецких художников

Выставка «Рим 1810. Балтийский меценат Вильгельм фон Бланкенхаген» художественной коллекции балтийско-немецкого мецената, посвященная его поездке в Рим в 1810 году и отношениям с проживавшими в Риме художниками, откроется 17 сентября.

Выставка подготовлена Кадриоргским художественным музеем и Дворцом Вильгельмсхёэ в Касселе (Германия), посвящена одной из самых выдающихся коллекций искусства начала XIX века в странах Балтии. Она принадлежала богатому рижанину Вильгельму фон Бланкенхагену (1761–1840).

Бланкенхаген с семьей провел 1810 год в Риме, где его широкий круг знакомств, деятельность как мецената и пышные празднества привлекли внимание даже международной светской хроники. Римскую поездку семьи Бланкенхаген можно назвать одним из наиболее ярких примеров европейских «гран-туров» прибалтийских немцев. Выставка исследует многочисленные приобретения фон Бланкенхагена и его отношения с римским многонациональным творческим сообществом, а также мир искусства в Западной Европе этого периода и взаимодействие художников с меценатами.

Благодаря фон Бланкенхагену в Лифляндию попали работы Якоба Филиппа Хаккерта, Йозефа Антона Коха, Готлиба Шика, братьев Рипенхаузен и многих других именитых немецких художников. Рига, родной город мецената, в качестве юбилейного подарка получила от него проект монумента, созданный скульптором Бертелем Торвальдсеном. Помимо живописи и рисунков, в коллекции были и образцы печатной графики: репродукции полотен ренессанса, а также виды Рима и Италии.