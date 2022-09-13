Туристов стало больше, но гостиничный бизнес смотрит в будущее без оптимизма

Основываясь на данных, опубликованных Департаментом статистики на прошлой неделе, можно сказать, что местные предприятия, деятельность которых зависит от туристов, чувствуют себя лучше, чем в прошлые годы пандемии, но из-за инфляции и энергетического кризиса предприятия, которые долгое время боролись с нехваткой посетителей, по-прежнему смотрят в будущее с опаской. Поскольку приближается отопительный сезон, а летом основной доход приносили крупные мероприятия, среди местных отельеров царит неопределенность относительно того, что будет дальше.