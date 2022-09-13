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Туристов стало больше, но гостиничный бизнес смотрит в будущее без оптимизма

Йенс Раавик
, журналист
Туристов стало больше, но гостиничный бизнес смотрит в будущее без оптимизма
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Владелец тартуских отелей Pallas и Sophia Верни Лоодмаа считает, что правительство должно прийти на помощь бизнесменам, иначе пострадает конкурентоспособность страны.
Владелец тартуских отелей Pallas и Sophia Верни Лоодмаа считает, что правительство должно прийти на помощь бизнесменам, иначе пострадает конкурентоспособность страны. Фото: Ragnar Peets

Основываясь на данных, опубликованных Департаментом статистики на прошлой неделе, можно сказать, что местные предприятия, деятельность которых зависит от туристов, чувствуют себя лучше, чем в прошлые годы пандемии, но из-за инфляции и энергетического кризиса предприятия, которые долгое время боролись с нехваткой посетителей, по-прежнему смотрят в будущее с опаской. Поскольку приближается отопительный сезон, а летом основной доход приносили крупные мероприятия, среди местных отельеров царит неопределенность относительно того, что будет дальше.

Управляющий тартускими гостиницами Pallas и Sophia Верни Лоодмаа, заявил, что данные Департамента статистики очень общие, и рост внутреннего туризма в последние годы в первую очередь связан с ограничениями из-за коронавируса, которые затруднили поездки в зарубежные страны.

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