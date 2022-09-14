Уровень среднего образования, а также доля лиц с высшим образованием в возрастных группах – один из важнейших показателей развития страны. Однако следует помнить, что страну характеризует не только высокий уровень образования, но и соотношение образованности среди полов. Этому уделяется особое внимание.
Демография ⟩ Бич Эстонии – выпадающие из системы образования мальчики
В Эстонии с этим показателем до сих пор все было сравнительно хорошо… Но так ли это? В значительной части мира (в том числе и в Европе) стремление к равновесию в образовании означает повышенное внимание к образованности женщин, т.е. помощь женщинам в получении образования.
В Эстонии в этом не было нужды, так как в последние десятилетия в Эстонии женщины были образованнее мужчин. Хоть в международных отчетах за это и хвалят, возникает вопрос – а действительно ли все в порядке? Почему гендерное равноправие в образовании настолько важно, что для его достижения многие страны прилагают серьезные усилия, и почему наши идеологи и руководители сферы образования до сих пор не уделили этому должного внимания? Если обратить на данные переписи населения свежий взгляд и рассмотреть их более глубоко, то хорошо бы обсудить содержание и выводы, которые можно сделать на их основании.
В Эстонии более 400 000 человек с высшим образованием, из них 150 000 – мужчины и 250 000 – женщины. Из всех 30-59-летних женщин в каждой возрастной группе более половины – 52-54 процента – имеют высшее образование. И только 42-44 процента мужчин в тех же возрастных группах имеют высшее образование. Почему это плохо? Есть разные причины. Начнем с самых «мягких».
Идеологи демографической политики думают о том, как стимулировать женщин больше рожать – но для этого нужен еще и мужчина с теми же уровнем культуры, ценностями и укладом жизни.
Хотя работник склада и может быть хорошим партнером для женщины-ученой, это не типичная ситуация. Вдобавок разный уровень образования и подготовки обычно говорит и о разном месте жительства – в сельской местности преобладают молодые мужчины, а в городе – женщины, и пути их зачастую не пересекаются. Жизнь мужчин молодого и среднего возраста, живущих в сельской местности в одиночестве, без пары, обычно не счастлива и не гармонична.
Образование влияет не только на принадлежность человека к определенной социальной группе, но и на его здоровье. Очень грубая статистика показывает, что каждый дополнительный год обучения добавляет и год жизни, и самая большая продолжительность жизни у высокообразованных мужчин и женщин. В этом кроется причина большой разницы в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин в Эстонии.
Наконец, следует обратить внимание на оборотную сторону влияния образования на разрыв в зарплате – мужчины с более низким уровнем образования пытаются утвердиться с помощью более высокой зарплаты. Не отрицая того факта, что даже люди без высшего образования могут быть очень ценными членами общества, хорошо бы проанализировать вопрос – почему мальчиков устраивает более низкий уровень образования в сравнении с девочками. Стандартное объяснение – необходимо было рано начать трудиться, чтобы заработать на хлеб – в наши дни неубедительно, семьи заводят поздно и редко поддерживают пожилых родителей. И никакой разницы в возможностях и обязанностях юношей и девушек в этой части нет.
Очевидно, причина все же в другом. Взгляд неизбежно падает на саму организацию образования. Часто решающей для мальчиков является уже средняя школа – после нее парни уходят чаще, чем девочки. Хоть получающим прикладное образование прилежным мальчикам и аплодируют, надо смотреть правде в глаза – на сегодня это еще не оконченное образование и в каждой сфере помимо рабочих нужны еще и высококлассные специалисты. Из-за нехватки специалистов приходится привлекать их из-за границы, а это может быть только временным и исключительным решением.
Самая важная задача работников сферы образования и специалистов по работе с молодежью – поиск молодых людей, хотя бы в меру способных, кто по какой-либо причине оставил образование незаконченным. Их следует убедить в необходимости продолжить обучение. Важно также не допустить отсева, объясняя молодым людям с низким уровнем образования и понимания жизни, насколько важно прилагать усилия к получению школьного образования вместо того, чтобы начать как можно скорее зарабатывать «свои» евро на работе, не требующей особой умственной активности.
Нужен ли для этого снова учитель Лаур (нарицательное обозначение идеального учителя; герой романа Оскара Лутса «Весна» – прим. ред.), который сумеет найти подход к любому упрямцу? Нам нужны мальчики в университетах. Затем их ждут интересные должности и возможности применить себя. И особенно нужны те молодые люди, которые станут такими же учителями, как учитель Лаур, смогут найти общий язык со своими учениками и поддержат мальчиков в те моменты, когда они хотят махнуть рукой на свою будущую жизнь – насыщенную и счастливую.