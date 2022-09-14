Демография ⟩ Бич Эстонии – выпадающие из системы образования мальчики

В Эстонии с этим показателем до сих пор все было сравнительно хорошо… Но так ли это? В значительной части мира (в том числе и в Европе) стремление к равновесию в образовании означает повышенное внимание к образованности женщин, т.е. помощь женщинам в получении образования.

В Эстонии в этом не было нужды, так как в последние десятилетия в Эстонии женщины были образованнее мужчин. Хоть в международных отчетах за это и хвалят, возникает вопрос – а действительно ли все в порядке? Почему гендерное равноправие в образовании настолько важно, что для его достижения многие страны прилагают серьезные усилия, и почему наши идеологи и руководители сферы образования до сих пор не уделили этому должного внимания? Если обратить на данные переписи населения свежий взгляд и рассмотреть их более глубоко, то хорошо бы обсудить содержание и выводы, которые можно сделать на их основании.