МИД выделит 50 000 евро жертвам наводнений в Пакистане

С июня в Пакистане шли муссонные дожди, в три раза превышающие средний показатель за 30 лет. Погибло более тысячи человек.

«Более 5,7 миллионов человек в Пакистане нуждаются в помощи из-за наводнения, для Эстонии важно помочь этим людям», – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он добавил, что сегодня Министерство иностранных дел приняло решение выделить IFRC 50 тысяч евро для смягчения гуманитарного кризиса.

По данным ООН, Южная Азия является одним из очагов глобального климатического кризиса. Люди, живущие в этих местах, умирают в 15 раз чаще из-за изменения климата. Цель Эстонии – оказывать гуманитарную помощь наиболее уязвимым группам населения.

Рейнсалу отметил, что ситуация особенно критическая в тех общинах, которые пострадали от наводнения в Пакистане, не оправились от коронакризиса и уже страдают от нехватки продовольствия. «Из-за ситуации, вызванной наводнениями, жители Пакистана больше всего нуждаются во временном убежище, еде, питьевой воде и средствах гигиены, и на деньги, выделенные IFRC, мы напрямую оказываем помощь нуждающимся».